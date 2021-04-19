Регулирование: Осенью операторов сетей LTE в России нагрузят новыми требованиями

19.04.2021, MForum.ru

В сентябре 2021 года завершится срок действия многих лицензий LTE. Как стало известно РБК, автопродления ждать не стоит, в Минцифре уже думают над тем, чем обременить новые лицензии, которые будут выдаваться в ответ на просьбы операторов об их продлении.

Среди хотелок ожидаемо есть 2 основные:

1. Обеспечить покрытие вдоль автодорог общего пользования хотя бы на уровне федеральных трасс (сейчас худо-бедно покрыто 23 из 32) - вещь безусловно необходимая, но в условиях России очень и очень затратная и экономически не окупаемая. Здесь бы, возможно, стоило заходить со стороны низкоорбитальных спутниковых группировок, но пока что продолжится движение со стороны сотовых операторов. То есть не то, чтобы движение, а давление на операторов со стороны регулятора, чтобы строили покрытие вдоль автодорог. Понятно, что как любое дополнительное обременение, которое заставляет увеличивать как инвестиционную, так и операционную составляющие бизнеса, это бьет компанию по прибыльности и закладывает фундамент для неизбежного роста цен на услуги.

2. Аппетит приходит во время еды, так что если уж требовать наращивания покрытия вдоль федеральных трасс, то сразу же хочется потребовать и того, чтобы были обеспечены покрытием и те населенные пункты, которые рядом с трассами находятся. Благо в России трассы зачастую прямо через эти пункты и проходят. Дело опять же благое и опять же во множестве случаев нерентабельное. Здесь очень важно прописать в обременении, что такое "рядом с трассой". 3 км это рядом? А 10? А 20? А прописав - прикинуть затраты. Понимая, что если ослика грузить и грузить, то он может и сдохнуть, в Минцифре думают о скидках на оплату РЧ спектра для тех операторов, которые станут строить инфраструктуру там, где это экономически невыгодно. Тоже дело. Но опять же важно посчитать, получится ли выйти на какой-то баланс, или речь все равно операторам ничего не останется, кроме повышения тарифов.

О субсидировании деятельности операторов в части экономически нежизнеспособных проектов никто даже не заикается. Но почему?

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