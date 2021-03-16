Регулирование: Apple прогнется под российское законодательство

MForum.ru
16.03.2021,
Вопреки ожиданиям некоторых аналитиков, которые предрекали уход Apple с российского рынка в случае, если от компании потребуют обязательной предустановки российского ПО, этого не случилось.
Как сообщают Ведомости, компания Apple предпочла согласиться на предустановку около десятка российских мобильных приложений, тем более, что российское регулирование пока что оставило возможность для компромисса - пресловутое "окно выбора". Пользователи, которые не хотят пользоваться отечественным софтом, смогут по-прежнему этого не делать - достаточно будет убрать галочки напротив соответствующих приложений (хоть здесь можно будет проголосовать "против всех"). А компании Apple это оставило возможность сохранить лицо. Как бы не пришлось Apple расплатиться за этот компромисс пожеланиями и ряда других стран сделать для них такое же окно выбора и такие же списки предустановленных приложений.
Аппараты с предустановленным российскими приложениями должны начать продавать уже с 1 апреля 2021 года.
А еще с Apple обсуждается создание в App Store подборки "перспективных российских приложений". К этой инициативе претензий никаких - почему бы не создать такую подборку, и пусть пользователи сами решают, закачать им что-либо из нее или нет.
Рынок России для Apple невелик, всего 1,08%. Но он растет, и лишаться его в компании не хотят, причем деньги, возможно, не главное.
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теги: телеком регулирование Минцифра, мобильные приложения
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