Мобильные приложения: Билайн презентует "большое обновление"

MForum.ru
07.11.2024,
Билайн сообщает о "большом обновлении" приложения, целью которого было улучшить пользовательский опыт.
Проектируя обновление, в Билайн стремились повысить упростить использование как приложением, так и сервисами. Элементы дизайна стали полегче, появилась новая система навигации, которая, как ожидается позволит быстрее переходить между такими востребованными функциями как оплата услуг, управление тарифами или обращение в поддержку.
Все, к чему абоненты обращаются чаще всего, вынесено на главный экран - тариф, остатки, возможность пополнения, настройки тарифа, управление вызовами, доступ к детализации расходов и подключенным услугам.
Внутри приложения скрыт набор виджетов, позволяющих получать необходимую информацию - детали тарифа, данные о расходах, защите, связи в поездках.
В левом нижнем углу каждого экрана есть кнопка - кружок с логотипом Билайна - она позволяет выходить на актуальную информацию, включающую информацию об акциях и раздел с играми.
«Под "капотом" нашего приложения огромное количество возможностей и внутренних продуктов: от базового пополнения баланса и управления тарифом и услугами до создания общих групп всех важных номеров, защиты звонков от спама и оплаты игр, подписок и приложений в других сервисах. И все это должно быть понятным с первого взгляда — чтобы помогать в ежедневных делах быстро и ненавязчиво. Поэтому интерфейс важно было сделать чистым, без лишних деталей, а опыт взаимодействия — учитывающим индивидуальные особенности и контекст. Мы подскажем, когда ваш пакет трафика подойдет к концу, как защитить себя и близких от спама и мошенников даже в мессенджерах, предложим подходящий именно вам тариф и всегда поможем в новом чате поддержки», — комментирует Антон Парфенов, директор по развитию цифровых продаж и обслуживания Билайна.
Как и раньше из приложения можно оплатить парковку, подписку или оставить чаевые со счета мобильного.
Как вам новый дизайн приложения?
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теги: мобильные приложения операторов Билайн ВымпелКом пользовательский опыт
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