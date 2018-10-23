Пресс-релизы: Инновационная лаборатория Билайн стала партнером акселератора Сбербанка и 500 Startups

23.10.2018, MForum.ru

23 октября, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») выступил партнером акселератора Сбербанка и 500 Startups для поиска перспективных технологических проектов.

В рамках акселерационной программы Инновационная лаборатория Билайн (Beeline Innovations Lab) будет участвовать в отборе и развитии технологических стартапов по направлениям:

Рекламные технологии

Финтех - инвестиционные, платежные, страховые решения

Мобильные приложения для повседневной жизни и утилиты

Кроме того, Билайн интересуют разработки в сферах умной розницы и HR, в том числе сервисы для повышения эффективности сотрудников.

Джордж Хелд, вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом»: «Мы стремимся раскрывать новые возможности цифровых продуктов и сервисов в широком спектре направлений. Такие решения дают нашим клиентам новый пользовательский опыт и способствуют совершенствованию бизнес-процессов Билайн».

Кроме экслюзивности разработок, основными требованиями к проектам является подтвержденный спрос на решения, легкая масштабируемость, возможность быстрой интеграции.

Отобранные компании попадут в отдельный трек, в котором совместно со специалистами Билайн пройдут тестирование и адаптацию идей под бизнес-задачи ПАО «ВымпелКом». Акселерационная программа продлится до февраля 2019 года.

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