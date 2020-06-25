Мобильные приложения: В России заработал «Мегабитус»: сервис измерения скорости интернета

MForum.ru
25.06.2020,
«Мегабитус» — так называется новый российский сервис измерения скорости доступа в интернет, выпущенный для смартфонов на Android и iOS в виде мобильного приложения, а также для компьютеров (работает из любого браузера).
В отличие от других существовавших ранее сервисов измерения скорости у «Мегабитуса» есть ряд преимуществ.
Во-первых, создатели сервиса обещают правдивые показатели скорости, отражающие реальный пользовательский опыт.В доказательство они ссылаются на особенности его организации.
Большинство других сервисов выбирают ближайший сервер с географической точки зрения: грубо говоря, когда вы находитесь в Новосибирске — то новосибирский, а когда в Ленинградской области, то Ивангород или Кингисепп. Что выходит? Выходит, что пакеты мобильного абонента, находящегося где-то рядом, летят сначала на узел сотового оператора в Санкт-Петербург (а в ряде случаев и вовсе в Москву), а оттуда в Кингисепп. При этом в Кингисеппе нет дата-центров, в которых бы хостились сколь-либо популярные сетевые онлайн-ресурсы! Поэтому скорость обмена данными с ближайшим сервером не имеет практически никакого значения для абонента.
Сервера «Мегабитуса» расположены, наоборот, в крупных дата-центрах — там же, где находятся точки обмена магистральным трафиком, например, в сети «Ростелекома» в Москве. То есть, там же, где и большинство ресурсов Рунета, связь с которыми и нужна русскоязычному пользователю в первую очередь.
Во-вторых, «Мегабитус» позволяет отправить свое местоположение и сделать свои результаты доступными для всех других пользователей. То есть, каждый сможет увидеть на карте, что по этому адресу вы в сети, скажем, «Билайна» получили 30 Мбит/сек в прямом канале и 20 Мбит/сек в обратном. Со временем, когда полученных результатов наберется достаточно много, можно будет посмотреть, как обстоят дела в вашем районе у других операторов мобильной связи и интернет-провайдеров без необходимости заключать с ними договор. А при переезде в новую квартиру или офис это позволит выбрать лучшего поставщика услуг доступа в сеть.
Кроме того, такие данные позволят выбрать лучшее место с публичным Wi-Fi: в «Мегабитусе» вы увидите, что в библиотеке бесплатный Интернет работает куда быстрее, чем в ресторане, а в гостинице «Хилтон» он, в отличие от «Рэдиссона», «летает», и во время командировки лучше заселиться в нее.
В-третьих, приложение не запрашивает доступа к персональным данным, не работает в фоновом режиме и не передает информацию на зарубежные сервера. Также в приложении нет рекламы.
В чем же тогда монетизация? «Мегабитус» — это проект информационно-аналитического агентства TelecomDaily, которое с 2005 года является независимым аудитором качества сетей связи и регулярно объезжает различные регионы страны с профессиональными измерительными комплексами. Однако такие комплексы в основном предназначены для анализа покрытия вне помещений, прежде всего, вдоль автомобильных дорог, в то время как 80% даже мобильного интернет-трафика генерируется в помещениях. "Мегабитус" позволяет собирать данные о скорости доступа в помещениях, которые могут формировать картину, отличающуюся от «уличной» в худшую сторону. Это должно сделать аудит TelecomDaily более качественным, поможет операторам получать внешнюю оценку в виде данных о проблемных местах сетей.
Ссылки для скачивания приложения:
apps.apple.com
play.google.com
----
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале abloudRealTime также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.
теги: качество сети сервисы оценки качества тесты
Публикации по теме:
04.11. [Новости компаний] Телеком: Билайн отчитался за 3q2019. Большая стройка / MForum.ru
09.10. [Новости компаний] PR: Крутые яйца. МТС разуверилась в тестах Ookla, проиграв МегаФону в средней скорости доступа / MForum.ru
29.11. [Новости компаний] Драйв-тесты: TelecomDaily назвал Tele2 лидером по средней скорости передачи данных в Москве / MForum.ru
24.08. [Новости компаний] Тарифы: "Беспредельно черный" от Tele2 - это бомба! / MForum.ru
02.05. [Новости компаний] Итоги: Sprint сократил отток подключений и добился стабилизации доходов / MForum.ru
25.06. [Новинки] Анонсы: Realme X3 представлен официально / MForum.ru
25.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Samsung Galaxy A01 Core / MForum.ru
23.06. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord – «убийца флагманов» с 5G / MForum.ru
23.06. [Новинки] Слухи: Motorola готовит смартфон Edge Lite / MForum.ru
22.06. [Новинки] Анонсы: Unihertz Jelly 2 – очень компактный смартфон / MForum.ru
22.06. [Новинки] Анонсы: Nubia Red Magic 5G – 5G-смартфон на Snapdragon 865 от 62 690 рублей / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Honor 30 Lite / MForum.ru
18.06. [Новинки] Анонсы: Honor Play4 Pro – смартфон с функцией термометра / MForum.ru
18.06. [Новинки] Компоненты: Snapdragon 690 – первый чипсет 600-й серии с 5G / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: HTC U20 5G – 5G-смартфон на базе Snapdragon 765G / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Середнячок HTC Desire 20 Pro представлен официально / MForum.ru
16.06. [Новинки] Анонсы: Fobase Air Pro – смарт-часы с функцией термометра / MForum.ru
15.06. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy S20 Ultra с 16 Гб ОЗУ / MForum.ru
12.06. [Новинки] Анонсы: Oppo A91 представлен официально / MForum.ru
12.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Band 5 представлен официально / MForum.ru
12.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 9 оснастили Quad-камерой и NFC / MForum.ru
12.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y30 появился в России / MForum.ru
10.06. [Новинки] Анонсы: Oppo А52 представлен официально / MForum.ru
09.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus Z? / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: OPPO Band – смарт-браслет с поддержкой NFC / MForum.ru