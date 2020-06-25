Мобильные приложения: В России заработал «Мегабитус»: сервис измерения скорости интернета

MForum.ru

Мобильные приложения: В России заработал «Мегабитус»: сервис измерения скорости интернета

25.06.2020, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

«Мегабитус» — так называется новый российский сервис измерения скорости доступа в интернет, выпущенный для смартфонов на Android и iOS в виде мобильного приложения, а также для компьютеров (работает из любого браузера).

В отличие от других существовавших ранее сервисов измерения скорости у «Мегабитуса» есть ряд преимуществ.

Megabitus

Во-первых, создатели сервиса обещают правдивые показатели скорости, отражающие реальный пользовательский опыт.В доказательство они ссылаются на особенности его организации.

Большинство других сервисов выбирают ближайший сервер с географической точки зрения: грубо говоря, когда вы находитесь в Новосибирске — то новосибирский, а когда в Ленинградской области, то Ивангород или Кингисепп. Что выходит? Выходит, что пакеты мобильного абонента, находящегося где-то рядом, летят сначала на узел сотового оператора в Санкт-Петербург (а в ряде случаев и вовсе в Москву), а оттуда в Кингисепп. При этом в Кингисеппе нет дата-центров, в которых бы хостились сколь-либо популярные сетевые онлайн-ресурсы! Поэтому скорость обмена данными с ближайшим сервером не имеет практически никакого значения для абонента.

Сервера «Мегабитуса» расположены, наоборот, в крупных дата-центрах — там же, где находятся точки обмена магистральным трафиком, например, в сети «Ростелекома» в Москве. То есть, там же, где и большинство ресурсов Рунета, связь с которыми и нужна русскоязычному пользователю в первую очередь.

Megabitus

Во-вторых, «Мегабитус» позволяет отправить свое местоположение и сделать свои результаты доступными для всех других пользователей. То есть, каждый сможет увидеть на карте, что по этому адресу вы в сети, скажем, «Билайна» получили 30 Мбит/сек в прямом канале и 20 Мбит/сек в обратном. Со временем, когда полученных результатов наберется достаточно много, можно будет посмотреть, как обстоят дела в вашем районе у других операторов мобильной связи и интернет-провайдеров без необходимости заключать с ними договор. А при переезде в новую квартиру или офис это позволит выбрать лучшего поставщика услуг доступа в сеть.

Кроме того, такие данные позволят выбрать лучшее место с публичным Wi-Fi: в «Мегабитусе» вы увидите, что в библиотеке бесплатный Интернет работает куда быстрее, чем в ресторане, а в гостинице «Хилтон» он, в отличие от «Рэдиссона», «летает», и во время командировки лучше заселиться в нее.

Megabitus

В-третьих, приложение не запрашивает доступа к персональным данным, не работает в фоновом режиме и не передает информацию на зарубежные сервера. Также в приложении нет рекламы.

В чем же тогда монетизация? «Мегабитус» — это проект информационно-аналитического агентства TelecomDaily, которое с 2005 года является независимым аудитором качества сетей связи и регулярно объезжает различные регионы страны с профессиональными измерительными комплексами. Однако такие комплексы в основном предназначены для анализа покрытия вне помещений, прежде всего, вдоль автомобильных дорог, в то время как 80% даже мобильного интернет-трафика генерируется в помещениях. "Мегабитус" позволяет собирать данные о скорости доступа в помещениях, которые могут формировать картину, отличающуюся от «уличной» в худшую сторону. Это должно сделать аудит TelecomDaily более качественным, поможет операторам получать внешнюю оценку в виде данных о проблемных местах сетей.

Ссылки для скачивания приложения:
apps.apple.com
play.google.com

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале abloudRealTime также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: качество сети сервисы оценки качества тесты

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

04.11. [Новости компаний] Телеком: Билайн отчитался за 3q2019. Большая стройка / MForum.ru

09.10. [Новости компаний]  PR: Крутые яйца. МТС разуверилась в тестах Ookla, проиграв МегаФону в средней скорости доступа / MForum.ru

29.11. [Новости компаний] Драйв-тесты: TelecomDaily назвал Tele2 лидером по средней скорости передачи данных в Москве / MForum.ru

24.08. [Новости компаний]  Тарифы: "Беспредельно черный" от Tele2 - это бомба! / MForum.ru

02.05. [Новости компаний] Итоги: Sprint сократил отток подключений и добился стабилизации доходов / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 22 ms, lookup=0 ms, find=22 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 18:37 PavelPet Тема: Слухи: Раскрыты спецификации Samsung Galaxy A01 Core (25.06.2020)
iPhone 11 Pro Max 64gb рст 42 000р Осталось 30 дней РедактироватьСнять с публикации 42 000 телефону 3 месяца! Гарантия! Страховка на все случаи Дорогое защитное стекло.!!! Чехол за 7 тр продаю так ...
Вчера 12:31 Muratov Тема: Анонсы: Galaxy A71 5G и Galaxy A51 5G – сердеднячки с поддержкой 5G (10.04.2020)
Лучший смартфон за эту свою сумму. Камера и аккумулятор большой емкости то что я искал в одном. Для меня важно было что фотографии были максимального качества, линзы данной камеры позволяют мне ...
25.06.2020 08:11 MrGroot Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 40 41 42 43 44)
Добрый день. Помогите разблокировать Beeline A105 232X-2ABGRU2 860630026910136
23.06.2020 12:02 ABloud Тема: Новгородская область (03.03.2012)
Tele2 подписал соглашение с правительством Новгородской области о "взаимодействии в сфере цифровизации...". В частности, речь идет о развитии запущенной в 2016 году сети LTE450 для государственных ...
18.06.2020 23:13 Gold18905 Тема: Как найти украденный / утерянный iPhone по IMEI-номеру? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 275 276 277 278 279)
Помогите найти айфон. Был украден 19.09.2019 Хотя бы на какой номер активирован, когда и что с ним. Активирован не был.Имей 353089100218631

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

25.06. [Новинки] Анонсы: Realme X3 представлен официально / MForum.ru

25.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Samsung Galaxy A01 Core / MForum.ru

23.06. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord – «убийца флагманов» с 5G / MForum.ru

23.06. [Новинки] Слухи: Motorola готовит смартфон Edge Lite / MForum.ru

22.06. [Новинки] Анонсы: Unihertz Jelly 2 – очень компактный смартфон / MForum.ru

22.06. [Новинки] Анонсы: Nubia Red Magic 5G – 5G-смартфон на Snapdragon 865 от 62 690 рублей / MForum.ru

19.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Honor 30 Lite / MForum.ru

18.06. [Новинки] Анонсы: Honor Play4 Pro – смартфон с функцией термометра / MForum.ru

18.06. [Новинки] Компоненты: Snapdragon 690 – первый чипсет 600-й серии с 5G / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: HTC U20 5G – 5G-смартфон на базе Snapdragon 765G / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: Середнячок HTC Desire 20 Pro представлен официально / MForum.ru

16.06. [Новинки] Анонсы: Fobase Air Pro – смарт-часы с функцией термометра / MForum.ru

15.06. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy S20 Ultra с 16 Гб ОЗУ / MForum.ru

12.06. [Новинки] Анонсы: Oppo A91 представлен официально / MForum.ru

12.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Band 5 представлен официально / MForum.ru

12.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 9 оснастили Quad-камерой и NFC / MForum.ru

12.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y30 появился в России / MForum.ru

10.06. [Новинки] Анонсы: Oppo А52 представлен официально / MForum.ru

09.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus Z? / MForum.ru

08.06. [Новинки] Анонсы: OPPO Band – смарт-браслет с поддержкой NFC / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: