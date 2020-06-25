Мобильные приложения: В России заработал «Мегабитус»: сервис измерения скорости интернета

25.06.2020, MForum.ru

«Мегабитус» — так называется новый российский сервис измерения скорости доступа в интернет, выпущенный для смартфонов на Android и iOS в виде мобильного приложения, а также для компьютеров (работает из любого браузера).

В отличие от других существовавших ранее сервисов измерения скорости у «Мегабитуса» есть ряд преимуществ.

Во-первых, создатели сервиса обещают правдивые показатели скорости, отражающие реальный пользовательский опыт.В доказательство они ссылаются на особенности его организации.

Большинство других сервисов выбирают ближайший сервер с географической точки зрения: грубо говоря, когда вы находитесь в Новосибирске — то новосибирский, а когда в Ленинградской области, то Ивангород или Кингисепп. Что выходит? Выходит, что пакеты мобильного абонента, находящегося где-то рядом, летят сначала на узел сотового оператора в Санкт-Петербург (а в ряде случаев и вовсе в Москву), а оттуда в Кингисепп. При этом в Кингисеппе нет дата-центров, в которых бы хостились сколь-либо популярные сетевые онлайн-ресурсы! Поэтому скорость обмена данными с ближайшим сервером не имеет практически никакого значения для абонента.

Сервера «Мегабитуса» расположены, наоборот, в крупных дата-центрах — там же, где находятся точки обмена магистральным трафиком, например, в сети «Ростелекома» в Москве. То есть, там же, где и большинство ресурсов Рунета, связь с которыми и нужна русскоязычному пользователю в первую очередь.

Во-вторых, «Мегабитус» позволяет отправить свое местоположение и сделать свои результаты доступными для всех других пользователей. То есть, каждый сможет увидеть на карте, что по этому адресу вы в сети, скажем, «Билайна» получили 30 Мбит/сек в прямом канале и 20 Мбит/сек в обратном. Со временем, когда полученных результатов наберется достаточно много, можно будет посмотреть, как обстоят дела в вашем районе у других операторов мобильной связи и интернет-провайдеров без необходимости заключать с ними договор. А при переезде в новую квартиру или офис это позволит выбрать лучшего поставщика услуг доступа в сеть.

Кроме того, такие данные позволят выбрать лучшее место с публичным Wi-Fi: в «Мегабитусе» вы увидите, что в библиотеке бесплатный Интернет работает куда быстрее, чем в ресторане, а в гостинице «Хилтон» он, в отличие от «Рэдиссона», «летает», и во время командировки лучше заселиться в нее.

В-третьих, приложение не запрашивает доступа к персональным данным, не работает в фоновом режиме и не передает информацию на зарубежные сервера. Также в приложении нет рекламы.

В чем же тогда монетизация? «Мегабитус» — это проект информационно-аналитического агентства TelecomDaily, которое с 2005 года является независимым аудитором качества сетей связи и регулярно объезжает различные регионы страны с профессиональными измерительными комплексами. Однако такие комплексы в основном предназначены для анализа покрытия вне помещений, прежде всего, вдоль автомобильных дорог, в то время как 80% даже мобильного интернет-трафика генерируется в помещениях. "Мегабитус" позволяет собирать данные о скорости доступа в помещениях, которые могут формировать картину, отличающуюся от «уличной» в худшую сторону. Это должно сделать аудит TelecomDaily более качественным, поможет операторам получать внешнюю оценку в виде данных о проблемных местах сетей.

Ссылки для скачивания приложения:

apps.apple.com

play.google.com

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теги: качество сети сервисы оценки качества тесты