Телеком: "Мой Билайн" получил новый интерфейс и предлагает много различных бонусов

MForum.ru

Телеком: "Мой Билайн" получил новый интерфейс и предлагает много различных бонусов

06.02.2019, MForum.ru

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Собственная команда разработчиков ВымпелКом подготовила обновление операторского мобильного приложения "Мой Билайн". В версии приложения для Android изменился интерфейс, оно стало "легче" и работает теперь быстрее, а в версии для iOS появилась упрощенная авторизация, в том числе, и через Wi-Fi.

Второе существенное обновление - это возможность получать офферы из раздела "Бонусы за покупки онлайн" и покупать различные товары или услуги, получая бонусы на баланс сотовой связи. 

Сервис начисления бонусов создан в Beeline Innovation Lab в партнерстве с инкубатором Digital Horizon. Задействована платформа PayReverse. Организатор программы лояльности - ООО "Дата Интеграл".   

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Пресс-релиз

«Мой Билайн»: новый интерфейс и бонусы за любые покупки

6 февраля 2019 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) представляет масштабное обновление приложения «Мой Билайн» (12+), в котором теперь можно получать бонусы на баланс мобильной связи (ставка зависит от магазина-партнера, 1 бонус = 1 рублю) за покупки в более чем 600 интернет-магазинах.

Обновленное приложение стало легче и быстрее. А улучшенный интерфейс для Android теперь еще более интуитивный и удобный для пользователей. В приложении для iOS теперь появилась упрощенная авторизация, в том числе через Wi-Fi.

Кроме того, в приложении можно воспользоваться уникальным сервисом и получать бонусы за покупки в интернете. Для этого необходимо перейти по одному из предложенных офферов из раздела «Бонусы за покупки онлайн» в приложении «Мой Билайн» и совершать покупки через свое мобильное устройство, получая бонусы на баланс сотовой связи. Бонусы будут начислены за покупки в таких интернет-магазинах, как Спортмастер, KupiVIP, La Redoute и многих других вне зависимости от способа оплаты покупки – даже если она была оплачена курьеру или в пункте самовывоза наличными, клиент получит бонусы на счет.

Для пользователей операционной системы Android доступна дополнительная функция «Автобонусы», которая позволяет получать бонусы за покупки, совершенные в магазинах партнеров через любой браузер с девайса, на котором установлено приложение «Мой Билайн» и подключен режим «автобонус». (Для подключения функции необходимо включить соединение VPN, для технической возможности автоматического начисления бонусов). Пользователи операционной системы IOS могут получать бонусы только переходя в онлайн-магазины из приложения Мой Билайн.

Сервис начисления бонусов создан Beeline Innovation Lab в партнерстве с инкубатором Digital Horizon на базе платформы PayReverse и командой Билайн. (Организатором программы лояльности выступает ООО «Дата Интеграл»). 

За разработку приложения «Мой Билайн» теперь полностью отвечает собственная команда Билайн, численность которой значительно выросла в этом году. Собственная команда разработки позволяет сохранять и растить экспертизу сотрудников, а также сделать проектное взаимодействие более оперативным и прозрачным.

Джордж Хелд, вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом» прокомментировал: «Мы совершенствуем «Мой Билайн» не просто как операторское приложение самообслуживания. Сегодня это полноценный ассистент для тех, кто ведет цифровой образ жизни. Новая генерация приложения будет развиваться полностью силами внутренней команды, что позволит нам поднять пользовательский опыт и удобство на новый уровень».

Приложение «Мой Билайн» было запущено в 2014 году и не раз входило в топ лучших бесплатных приложений России, в том числе звание Official Honoree премии «The Webby Awards» и «Лучшее сервисное приложение 2016» согласно Рейтингу Рунета. Приложение номинировано на премию GSMA GLOMO Awards 2019. Количество скачиваний уже достигло 29 миллионов, с MAU (количеством уникальных пользователей ежемесячно) более 8 миллионов. Гибкая технологическая платформа позволяет расширять существующую функциональность сервиса, отвечая потребностям клиентов.

Скачать приложение можно в App Store и Google Play.

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теги: ВымпелКом Билайн мобильные приложения Мой Билайн

© Алексей Бойко, MForum.ru

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