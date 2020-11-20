eSIM: Билайн подключил авторизацию eSIM через Госуслуги

20.11.2020, MForum.ru

Вымпелком продолжает развивать пилотные проекты eSIM. На этот раз компания сообщает о возможности дистанционного подключения с использованием Госуслуг, а также в магазинах сети re:Store.

Как подключить виртуальную SIM-карту дистанционно. Для этого нужно зайти в мобильное приложение Мой Билайн со смартфона, выбрать тарифы и номер, подтвердить личность с помощью портала Госуслуг и загрузить в телефон профиль eSIM. Для подключения не требуются какие-либо сложные настройки. Виртуальная SIM карта загружается в смартфон примерно так же, как и любое мобильное приложение.

Пока что дистанционное подключение eSIM доступно абонентам Билайн в 18 городах, где уже действовала возможность подключения eSIM через розничную сеть.

Список городов, где теперь возможно дистанционное подключение eSIM Билайн:

Москва

Барнаул

Владивосток

Волгоград

Воронеж

Екатеринбург

Казань

Калининград

Кемерово

Краснодар

Нижний Новгород

Новосибирск

Оренбург

Ростов-на-Дону

Санкт-Петербург

Саратов

Ставрополь

Уфа

Билайн планирует и далее развивать удаленное подключение eSIM. В компании разработаны собственные решения для дистанционного подключения и готова пилотировать разные варианты активации виртуальной SIM-карты.

Кроме того, Билайн добавил к собственным 1400 магазинам Билайн также71 магазин re:Store - фирменные магазины техники Apple, расположенные в 11 городах, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, Новосибирске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Волгограде и Воронеже.

Как подключить eSIM в салоне re:Store. Сканируем QR-код с рекламного материала, размещенного на столах и в кассовых зонах магазинов, а также в онлайн-магазине партнеров, переходим по ссылке в мобильное приложение Мой Билайн. Далее действуем аналогично тому, как следует действовать при удаленном подключении. Можно обратиться за помощью к сотрудникам re:Store.

Билайн поддерживает eSIM с июля 2020. Это способ быстро и без особых хлопот подключится к сети. Не говоря уже про то, что отказ от пластика, который раньше или позднее будет выброшен на свалку. А при потере смартфона электронную карточку eSIM можно оперативно самостоятельно заблокировать.

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