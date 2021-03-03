Конспекты: Дмитрий Машин о строительстве сетей Билайн в Московском регионе

MForum.ru

Конспекты: Дмитрий Машин о строительстве сетей Билайн в Московском регионе

03.03.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Сегодня Дмитрий Машин, директор Московского региона Билайн, рассказал о рекордной стройке компании в 2020 году в Москве, об инвестициях и ключевых проектах 2021 года. Вашему вниманию - конспект встречи Дмитрия Машина с представителями медиа.

Дмитрий Машин: Как вы помните, в 2018 году мы заявили о том, что начинаем проект под названием Суперсити. В 2019 году мы завершили первый этап этого проекта: модернизировали существовавшую на тот момент инфраструктуру до состояния 5G ready. 2020 год стал для нас годом масштабного строительства инфраструктуры сети в Москве и Московской области.

ДМ: Основная идея проекта Суперсити в том, что мы не хотим гнаться за скоростями. Мы хотим дать москвичам непрерывный сервис на пути их следования в течение дня. Не важно, где находится абонент, едет ли он в город из области, находится ли в Москве, перемещается ли под землей, в такси, поднялся ли на высокий этаж в небоскребе, - важно чтобы у него всегда был доступ к мобильной сети Билайн. Чтобы можно было вести переговоры, учиться, развлекаться.

ДМ: Что мы сделали в 2020 году. Год был для всех непростым. Весной мы вместе с партнерам начали заново учиться строить в сложившихся условиях, с теми ограничениями, которые были созданы. Несмотря на сложности, мы построили 10 тысяч базовых станций в Московском регионе, в основном - в Москве. Мы построили втрое больше, чем когда либо ранее.

Нашей ошибкой в прошлом периоде развития компании было то, что мы не инвестировали в метро. В 2020 году мы рекордными темпами за 8 месяцев модернизировали сеть, которая у нас была в метро и построили новые ее участки. В апреле 2021 мы завершим тюнинг сети в тоннельных частях, чтобы добиться сплошного покрытия и чтобы агрегация 3 используемых в метро частотных диапазонов работала везде корректно. В метро использовано самое новое оборудование, это оборудование 5G-ready. И уже сейчас мы наблюдаем рекордный всплеск объемов трафика в сети Билайн в Московском метро.

Мы первыми в 2020 году сделали рефарминг диапазона 2100 МГц, освободив его от 3G и переиспользовав для расширения возможностей сети LTE Билайн. Это отражает тренд миграции пользователей из 3G в LTE. Благодаря этому средняя скорость доступа в Москве для абонентов Билайн выросла на 74% год к году, а максимальная теперь достигает в отдельных районах 350 Мбит/с.

Запустив VoLTE осенью 2020 года на платформе нашего партнера Huawei, мы уже в декабре 2020 года наблюдали, как трафик VoLTE сравнялся по объему с голосовым трафиком в сети GSM. Миграция произошла очень быстро.

ДМ: Где мы строили сеть в 2020 году? Во-первых, мы "закрывали" новые густонаселенные жилые комплексы, порядка 80 таких комплексов, где проживает порядка 700 тысяч москвичей, это как средний по размеру город в России. Также мы построили более 70 поселков (АБ: в телекоме "построить поселок" означает обеспечить его покрытие сетью сотовой связи и/или обеспечить возможность подключения для его жителей к сети фиксированного доступа к интернет), где круглогодично проживает порядка 100 тысяч человек.

Строились мы по автодорогам, с основной задачей дать связь клиентам на пути их следования в города-спутники. Хорошо "закрыли" железные дороги. Также сеть строилась в местах, популярных для проведения досуга - более 30 таких объектов было обеспечено качественным покрытием в 2020 году, например, "Остров мечты", "Океанариум" на ВДНХ.

ДМ: В итоге мы инвестировали в развитие сети в 2020 году 15,5 млрд рублей. Для нас это рекордная цифра, ранее мы столько никогда в Москве столько не инвестировали за год.

ДМ: Что мы наблюдаем по итогам этих инвестиций и этого строительства? Трафик в сети 4G/LTE вырос год к году на 60%! Частично на этом сказалось то, что люди в период ограничений сидели дома, кроме того, из-за расширения сети, у абонентов появилось больше возможностей для потребления трафика.

Перезапуск VoLTE на новой платформе обеспечил рост голосового трафика в сети LTE в 300 раз.

У наших клиентов на руках девайсов с поддержкой LTE стало на 6,5% больше, сейчас 3/4 устройств в сети - это устройства с поддержкой LTE (проникновение устройств с LTE - 75,6%). Менять старые аппараты на новые наших абонентов стимулирует то, что люди оставались дома. Кроме того, мы провели ряд локальных акций, например, направленных на пожилых людей и на учителей.

Мы увидели, что доля дата-трафика LTE превысила 92% (+6,1%).

После перезапуска сети в метро, в конце года мы наблюдали, как число пользователей нашими услугами LTE в метро выросло вдвое, при этом потребление трафика 4G/LTE в метро выросло в 5 раз. Этому росту не помешали даже сохранявшиеся ограничения в связи с "пандемией". Люди активно "пересаживались" с пользования Wi-Fi на пользование сетью Билайн в метро.

ДМ: Безусловно все, что происходило в 2020 году, наложило определенный отпечаток на паттерны поведения москвичей и в целом жителей России. Мы, в частности, наблюдали двукратный рост заключения контрактов в онлайн, без прихода в нашу розницу. Соответственно мы пересмотрели нашу политику футпринта. Были своевременно сделаны инвестиции в развитие онлайн платформ. Первыми в 2020 году мы запустили подключения eSIM в режиме удаленной идентификации клиентов.

В 1.5 раза у нас выросла доля продаж девайсов через онлайн-каналы.

К концу 2020 года мы заключили контракты и начали продавать услуги и гаджеты на ряде крупнейших онлайн площадок: Goods.ru, Wildberries, Ozon. Идет работа по расширению числа таких партнеров.

ДМ: Москвичи стали чаще решать свои проблемы удаленно. Многие люди в мегаполисе, где стоимость каждой минуты выше, чем в среднем по России, хотят решать сервисные вопросы быстро, без контакта с человеком. Мы много вкладывались в разработку мобильного приложения "Мой Билайн" и сейчас наблюдаем рост на 19% гг количества активных пользователей приложения. Доля москвичей в общем числе пользователей мобильным приложением "Мой Билайн" составляет 21%.

ДМ: Буквально вчера мы вывели новый оффер на рынок, тариф "На Максимуме". Он отвечает на запросы наших клиентов, которые мы выявили в 2020 году. Как известно, в 2020 году были закрыты границы, поэтому заметно выросло число поездок людей по России. Мы надеемся, что рано или поздно границы все же откроются, поэтому мы вывели на рынок тариф в который включено по сути все необходимое. В нем достаточный пакет и данных, и минут, в том числе, в роуминге в 150 странах. Приятная особенность - возможность подключения до 5 дополнительных номеров на единый счет. И все это входит в цену, включая VIP-статус с приоритетным обслуживанием в call-центре, в чате и приложении.

Немаловажно то, что по итогам декабря 2020 года среднее время дозвона любого нашего московского клиента в call-центр составляет не более 1.5 минут.

ДМ: Кратко о развитии ШПД в Московском регионе. Фиксированный бизнес безусловно не обошла ситуация с ковидом. Когда весной 2020 года всех отправили по домам, резко возрос трафик. Мы, в частности, столкнулись с ростом на 40%. Буквально годом ранее мы расширили емкость нашей опорной сети в Москве, что позволило нам прожить ту весну без каких-либо проблем и перегрузок. Мы предоставили нашим клиентам возможность получать услуги со скоростью доступа до 500 Мбит/c.

По итогам 2020 года мы увидели, что количество конвергентных клиентов, которые имеют контракт с Билайн и на мобильные услуги и услуги фиксированного доступа, сравнялось с числом тех, кто пользуется только фиксированным доступом. Это свидетельствует о том, что люди стали более рационально подбирать услуги, более рационально расходовать средства, делая выбор в пользу пакетных предложений, совмещающих фиксированные и мобильные сервисы.

Мы стали официальным участником программы реновации Москвы. Мы уже получили несколько домов в работу. В 2022 году начнется заселение домов с нашей сетью.

Мы выросли в количестве клиентов, включая конвергентных клиентов, в области, где у нас сейчас идет основное развитие.

ДМ: Московская область - фокус приложения наших усилий по развитию сети в Московском регионе в 2021 году. Мы планируем построить чуть менее 7 тысяч новых базовых станций, основная их часть будет сосредоточена в Московской области. Наша задача - обеспечить непрерывное покрытие на Центральной кольцевой автодороге и до нее. /Это не говорит о том, что за ЦКА мы не будем двигаться, но непрерывное покрытие мы обеспечим до конца 2021 года в зоне до "бетонки".

Проведем в Московской области рефарминг частотного диапазона 1800 МГц, что позволит обеспечить большие скорости и емкость сети.

В апреле 2021 года запустим VoWi-Fi, что позволит клиентам в слабой зоне приема мобильного сигнала разговаривать через точки доступа Wi-Fi.

До конца 2021 года ожидаем рост вдвое средних скоростей в Московской области.

Это все, что хотелось сообщить основного. Сейчас компания сосредоточена на том, чтобы рассказать людям о том, насколько мы поменялись, как улучшилась сеть, услуги. В декабре 2020 года мы уже проводили рекламную кампанию, посвященную качеству связи. Будем продолжать эти кампании. Вот, например, сейчас идет рекламная компания, взгляните на этот ролик:

 

 

 

Конспект сессии вопросов и ответов

Какие средние скорости доступны абонентам Билайн сейчас?

ДМ: Сейчас мы по этому показателю в паритете с другими участниками рынка. Этот показатель разный в разных частях города, в разных точках города. Он варьирует в зависимости от текущей загрузки сети в том или ином районе, на той или другой улице.

Напомню, мы ставили и ставим перед собой задачу обеспечить "достаточность и непрерывность". Достаточность скорости и непрерывность покрытия. Мы не гонимся за скоростями в 300-400 Мбит/c в мобильном варианте. Но то, что мы обеспечиваем клиенту, этого достаточно даже для получения видео в 4K (для этого требуется не менее 10 Мбит/c).

Почему в период "самоизоляции" вырос мобильный трафик?

ДМ: Можно предположить, что на раннем этапе кто-то столкнулся с ситуацией, что по месту "самоизоляции" у него не было фиксированного доступа или его качество не было приемлемым, поэтому люди зачастую были вынуждены использовать мобильное подключение, как основное для доступа к интернет, в том числе, по работе. Это, вероятно, и привело к росту загрузки мобильных сетей.

Вы ранее заявляли о том, что инвестиции в развитие сети Билайн в 2021 году будут соизмеримы с инвестициями в нее в 2020 году. Актуален ли этот прогноз для Московского региона?

ДМ: Мы планируем инвестировать сумму, схожую с той, что была инвестирована в 2020 году (АБ: в 2020 году инвестировано 15,5 млрд руб. В 2021 году, вероятно, будет инвестировано меньше, учитывая заявленное к постройке число новых базовых станций - 6900 BS).

Какие, в основном, виды подключения будут использоваться при развертывании 6900 новых базовых станций в Московском регионе в 2021 году?

ДМ: Развитие транспортной сети в Московской области является для нас приоритетной задачей в 2021 году. Мы планируем подключить с помощью ВОЛС большую часть базовых станций.

Какой вид идентификации используется сейчас для подключения абонентов с eSIM в Москве? Сколько в Москве абонентов с eSIM?

ДМ: Используется достаточно простой способ, буквально за несколько минут можно пройти процедуру идентификации. Количество пользователей eSIM пока что очень небольшое, вряд ли уместно говорить о цифрах. Подключения с eSIM продолжаются.

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime ,  также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: телеком Билайн Вымпелком конспекты развитие сети Москва Московская область Московский регион

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

18.02. [Новости компаний] Конспекты: Встреча с топ-менеджментом Билайн по итогам 2020 года / MForum.ru

18.02. [Новости компаний] Конспекты: Встреча с топ-менеджментом Билайн по итогам 2020 года. Q&A / MForum.ru

31.12. [Новости компаний]  Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru

15.12. [Новости компаний]  Конспекты: Александр Торбахов, Вымпелком, "Билайн выздоравливает и скоро это заметят все" / MForum.ru

25.08. [Новости компаний] Конспекты: Александр Балюк, Развитие сети - ключевой приоритет Билайн / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 18:50 friday11 Тема: Акции: МегаФон обещает бесплатный гигабит трафика и час звонков в международном роуминге ...
Билайн нарастил число вышек в Алтайском крае на
26.02.2021 22:03 Maxsimus Тема: Канатная камер при тряске телефона samsung s10
Всем доброго времени суток, недавно заметил что при тряске телефона слышно как камера калатают, во время режима съёмки заметил что на ободке средней камеры как будто пружина и край как-бы отломан. ...
24.02.2021 22:57 musikpp Тема: Снятие кода блокировки в телефонах и смартфонах Nokia (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 64 65 66 67 68)
Мой электроная почта latipovmusik23@gmail.com это я musikpp.
24.02.2021 09:48 ABloud Тема: MNP (18.06.2012)
Tele2 сообщает, что переходы клиентов по MNP в столице достигают 22% от всех подключений через сайт. В среднем по России - 17%.
24.02.2021 09:09 ABloud Тема: Алтайский край (04.12.2007)
Билайн нарастил число вышек в Алтайском крае на 15% Также проведен очередной этап модернизации сети 4G/LTE, что позволяет обслуживать больше абонентов на большей скорости. В декабре 2020 года ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

04.03. [Новинки] Слухи: Red Magic 6 получит инновационную технологию работы с памятью / MForum.ru

03.03. [Новинки] Слухи: Realme C21 представят 5 марта / MForum.ru

03.03. [Новинки] Слухи: Samsung работает над Galaxy S21 FE / MForum.ru

03.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Redmi Note 10 Pro / MForum.ru

03.03. [Новинки] Слухи: Под брендом Motorola будет представлено 3 модели смарт-часов / MForum.ru

01.03. [Новинки] Слухи: Появились данные о Samsung Galaxy Xcover 5 / MForum.ru

01.03. [Новинки] Анонсы: Защищенный смартфон Blackview BV6600 с АКБ 8500 мАч оценили в $130 / MForum.ru

01.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A32 появился в России / MForum.ru

25.02. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 30А получил АКБ емкостью 6000 мАч / MForum.ru

24.02. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 30 Pro - мощный игровой 5G-смартфон среднего класса / MForum.ru

24.02. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor 11 5G - защищенный смартфон для 5G-сетей / MForum.ru

24.02. [Новинки] Слухи: Galaxy Wise и Fresh – новые смарт-часы Samsung / MForum.ru

23.02. [Новинки] Слухи: Смартфоны Meizu 18 представят 3 марта / MForum.ru

23.02. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Mate X2 представлен официально / MForum.ru

22.02. [Новинки] Слухи: Moto G100 с Snapdragon 870 станет самым мощным смартфоном G-серии / MForum.ru

22.02. [Новинки] Слухи: Vivo S9 на Dimensity 1100 представят 3 марта / MForum.ru

19.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Motorola Moto E7 Power с 6.5-дюймовым дисплеем и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

19.02. [Новинки] Слухи: Asus ROG Phone 5 будет представлен 10 марта / MForum.ru

19.02. [Новинки] Анонсы: Недорогой 5G-смартфон Redmi Note 9T появился в России / MForum.ru

18.02. [Новинки] Анонсы: Realme GT 5G увидит свет 5 марта / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: