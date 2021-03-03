Конспекты: Дмитрий Машин о строительстве сетей Билайн в Московском регионе

03.03.2021, MForum.ru

Сегодня Дмитрий Машин, директор Московского региона Билайн, рассказал о рекордной стройке компании в 2020 году в Москве, об инвестициях и ключевых проектах 2021 года. Вашему вниманию - конспект встречи Дмитрия Машина с представителями медиа.

Дмитрий Машин: Как вы помните, в 2018 году мы заявили о том, что начинаем проект под названием Суперсити. В 2019 году мы завершили первый этап этого проекта: модернизировали существовавшую на тот момент инфраструктуру до состояния 5G ready. 2020 год стал для нас годом масштабного строительства инфраструктуры сети в Москве и Московской области.

ДМ: Основная идея проекта Суперсити в том, что мы не хотим гнаться за скоростями. Мы хотим дать москвичам непрерывный сервис на пути их следования в течение дня. Не важно, где находится абонент, едет ли он в город из области, находится ли в Москве, перемещается ли под землей, в такси, поднялся ли на высокий этаж в небоскребе, - важно чтобы у него всегда был доступ к мобильной сети Билайн. Чтобы можно было вести переговоры, учиться, развлекаться.

ДМ: Что мы сделали в 2020 году. Год был для всех непростым. Весной мы вместе с партнерам начали заново учиться строить в сложившихся условиях, с теми ограничениями, которые были созданы. Несмотря на сложности, мы построили 10 тысяч базовых станций в Московском регионе, в основном - в Москве. Мы построили втрое больше, чем когда либо ранее.

Нашей ошибкой в прошлом периоде развития компании было то, что мы не инвестировали в метро. В 2020 году мы рекордными темпами за 8 месяцев модернизировали сеть, которая у нас была в метро и построили новые ее участки. В апреле 2021 мы завершим тюнинг сети в тоннельных частях, чтобы добиться сплошного покрытия и чтобы агрегация 3 используемых в метро частотных диапазонов работала везде корректно. В метро использовано самое новое оборудование, это оборудование 5G-ready. И уже сейчас мы наблюдаем рекордный всплеск объемов трафика в сети Билайн в Московском метро.

Мы первыми в 2020 году сделали рефарминг диапазона 2100 МГц, освободив его от 3G и переиспользовав для расширения возможностей сети LTE Билайн. Это отражает тренд миграции пользователей из 3G в LTE. Благодаря этому средняя скорость доступа в Москве для абонентов Билайн выросла на 74% год к году, а максимальная теперь достигает в отдельных районах 350 Мбит/с.

Запустив VoLTE осенью 2020 года на платформе нашего партнера Huawei, мы уже в декабре 2020 года наблюдали, как трафик VoLTE сравнялся по объему с голосовым трафиком в сети GSM. Миграция произошла очень быстро.

ДМ: Где мы строили сеть в 2020 году? Во-первых, мы "закрывали" новые густонаселенные жилые комплексы, порядка 80 таких комплексов, где проживает порядка 700 тысяч москвичей, это как средний по размеру город в России. Также мы построили более 70 поселков (АБ: в телекоме "построить поселок" означает обеспечить его покрытие сетью сотовой связи и/или обеспечить возможность подключения для его жителей к сети фиксированного доступа к интернет), где круглогодично проживает порядка 100 тысяч человек.

Строились мы по автодорогам, с основной задачей дать связь клиентам на пути их следования в города-спутники. Хорошо "закрыли" железные дороги. Также сеть строилась в местах, популярных для проведения досуга - более 30 таких объектов было обеспечено качественным покрытием в 2020 году, например, "Остров мечты", "Океанариум" на ВДНХ.

ДМ: В итоге мы инвестировали в развитие сети в 2020 году 15,5 млрд рублей. Для нас это рекордная цифра, ранее мы столько никогда в Москве столько не инвестировали за год.

ДМ: Что мы наблюдаем по итогам этих инвестиций и этого строительства? Трафик в сети 4G/LTE вырос год к году на 60%! Частично на этом сказалось то, что люди в период ограничений сидели дома, кроме того, из-за расширения сети, у абонентов появилось больше возможностей для потребления трафика.

Перезапуск VoLTE на новой платформе обеспечил рост голосового трафика в сети LTE в 300 раз.

У наших клиентов на руках девайсов с поддержкой LTE стало на 6,5% больше, сейчас 3/4 устройств в сети - это устройства с поддержкой LTE (проникновение устройств с LTE - 75,6%). Менять старые аппараты на новые наших абонентов стимулирует то, что люди оставались дома. Кроме того, мы провели ряд локальных акций, например, направленных на пожилых людей и на учителей.

Мы увидели, что доля дата-трафика LTE превысила 92% (+6,1%).

После перезапуска сети в метро, в конце года мы наблюдали, как число пользователей нашими услугами LTE в метро выросло вдвое, при этом потребление трафика 4G/LTE в метро выросло в 5 раз. Этому росту не помешали даже сохранявшиеся ограничения в связи с "пандемией". Люди активно "пересаживались" с пользования Wi-Fi на пользование сетью Билайн в метро.

ДМ: Безусловно все, что происходило в 2020 году, наложило определенный отпечаток на паттерны поведения москвичей и в целом жителей России. Мы, в частности, наблюдали двукратный рост заключения контрактов в онлайн, без прихода в нашу розницу. Соответственно мы пересмотрели нашу политику футпринта. Были своевременно сделаны инвестиции в развитие онлайн платформ. Первыми в 2020 году мы запустили подключения eSIM в режиме удаленной идентификации клиентов.

В 1.5 раза у нас выросла доля продаж девайсов через онлайн-каналы.

К концу 2020 года мы заключили контракты и начали продавать услуги и гаджеты на ряде крупнейших онлайн площадок: Goods.ru, Wildberries, Ozon. Идет работа по расширению числа таких партнеров.

ДМ: Москвичи стали чаще решать свои проблемы удаленно. Многие люди в мегаполисе, где стоимость каждой минуты выше, чем в среднем по России, хотят решать сервисные вопросы быстро, без контакта с человеком. Мы много вкладывались в разработку мобильного приложения "Мой Билайн" и сейчас наблюдаем рост на 19% гг количества активных пользователей приложения. Доля москвичей в общем числе пользователей мобильным приложением "Мой Билайн" составляет 21%.

ДМ: Буквально вчера мы вывели новый оффер на рынок, тариф "На Максимуме". Он отвечает на запросы наших клиентов, которые мы выявили в 2020 году. Как известно, в 2020 году были закрыты границы, поэтому заметно выросло число поездок людей по России. Мы надеемся, что рано или поздно границы все же откроются, поэтому мы вывели на рынок тариф в который включено по сути все необходимое. В нем достаточный пакет и данных, и минут, в том числе, в роуминге в 150 странах. Приятная особенность - возможность подключения до 5 дополнительных номеров на единый счет. И все это входит в цену, включая VIP-статус с приоритетным обслуживанием в call-центре, в чате и приложении.

Немаловажно то, что по итогам декабря 2020 года среднее время дозвона любого нашего московского клиента в call-центр составляет не более 1.5 минут.

ДМ: Кратко о развитии ШПД в Московском регионе. Фиксированный бизнес безусловно не обошла ситуация с ковидом. Когда весной 2020 года всех отправили по домам, резко возрос трафик. Мы, в частности, столкнулись с ростом на 40%. Буквально годом ранее мы расширили емкость нашей опорной сети в Москве, что позволило нам прожить ту весну без каких-либо проблем и перегрузок. Мы предоставили нашим клиентам возможность получать услуги со скоростью доступа до 500 Мбит/c.

По итогам 2020 года мы увидели, что количество конвергентных клиентов, которые имеют контракт с Билайн и на мобильные услуги и услуги фиксированного доступа, сравнялось с числом тех, кто пользуется только фиксированным доступом. Это свидетельствует о том, что люди стали более рационально подбирать услуги, более рационально расходовать средства, делая выбор в пользу пакетных предложений, совмещающих фиксированные и мобильные сервисы.

Мы стали официальным участником программы реновации Москвы. Мы уже получили несколько домов в работу. В 2022 году начнется заселение домов с нашей сетью.

Мы выросли в количестве клиентов, включая конвергентных клиентов, в области, где у нас сейчас идет основное развитие.

ДМ: Московская область - фокус приложения наших усилий по развитию сети в Московском регионе в 2021 году. Мы планируем построить чуть менее 7 тысяч новых базовых станций, основная их часть будет сосредоточена в Московской области. Наша задача - обеспечить непрерывное покрытие на Центральной кольцевой автодороге и до нее. /Это не говорит о том, что за ЦКА мы не будем двигаться, но непрерывное покрытие мы обеспечим до конца 2021 года в зоне до "бетонки".

Проведем в Московской области рефарминг частотного диапазона 1800 МГц, что позволит обеспечить большие скорости и емкость сети.

В апреле 2021 года запустим VoWi-Fi, что позволит клиентам в слабой зоне приема мобильного сигнала разговаривать через точки доступа Wi-Fi.

До конца 2021 года ожидаем рост вдвое средних скоростей в Московской области.

Это все, что хотелось сообщить основного. Сейчас компания сосредоточена на том, чтобы рассказать людям о том, насколько мы поменялись, как улучшилась сеть, услуги. В декабре 2020 года мы уже проводили рекламную кампанию, посвященную качеству связи. Будем продолжать эти кампании. Вот, например, сейчас идет рекламная компания, взгляните на этот ролик:

Конспект сессии вопросов и ответов

Какие средние скорости доступны абонентам Билайн сейчас?

ДМ: Сейчас мы по этому показателю в паритете с другими участниками рынка. Этот показатель разный в разных частях города, в разных точках города. Он варьирует в зависимости от текущей загрузки сети в том или ином районе, на той или другой улице.

Напомню, мы ставили и ставим перед собой задачу обеспечить "достаточность и непрерывность". Достаточность скорости и непрерывность покрытия. Мы не гонимся за скоростями в 300-400 Мбит/c в мобильном варианте. Но то, что мы обеспечиваем клиенту, этого достаточно даже для получения видео в 4K (для этого требуется не менее 10 Мбит/c).

Почему в период "самоизоляции" вырос мобильный трафик?

ДМ: Можно предположить, что на раннем этапе кто-то столкнулся с ситуацией, что по месту "самоизоляции" у него не было фиксированного доступа или его качество не было приемлемым, поэтому люди зачастую были вынуждены использовать мобильное подключение, как основное для доступа к интернет, в том числе, по работе. Это, вероятно, и привело к росту загрузки мобильных сетей.

Вы ранее заявляли о том, что инвестиции в развитие сети Билайн в 2021 году будут соизмеримы с инвестициями в нее в 2020 году. Актуален ли этот прогноз для Московского региона?

ДМ: Мы планируем инвестировать сумму, схожую с той, что была инвестирована в 2020 году (АБ: в 2020 году инвестировано 15,5 млрд руб. В 2021 году, вероятно, будет инвестировано меньше, учитывая заявленное к постройке число новых базовых станций - 6900 BS).

Какие, в основном, виды подключения будут использоваться при развертывании 6900 новых базовых станций в Московском регионе в 2021 году?

ДМ: Развитие транспортной сети в Московской области является для нас приоритетной задачей в 2021 году. Мы планируем подключить с помощью ВОЛС большую часть базовых станций.

Какой вид идентификации используется сейчас для подключения абонентов с eSIM в Москве? Сколько в Москве абонентов с eSIM?

ДМ: Используется достаточно простой способ, буквально за несколько минут можно пройти процедуру идентификации. Количество пользователей eSIM пока что очень небольшое, вряд ли уместно говорить о цифрах. Подключения с eSIM продолжаются.

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