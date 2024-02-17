Искусственный интеллект: Чем LLM могут помочь на железнодорожном транспорте

MForum.ru

Искусственный интеллект: Чем LLM могут помочь на железнодорожном транспорте

17.02.2024, MForum.ru

На днях меня попросили коллеги из RZDdigital высказаться по теме применения больших языковых моделей ИИ на железнодорожном транспорте.

 

 

LLM находят или могут найти в самое ближайшее время обширное применение на железных дорогах в большом разнообразии сценариев применений. Если обобщить зарубежный опыт в этой сфере, то можно выделить следующие направления и виды моделей.

Обучение и повышение квалификации сотрудников ж/д

Cоздание обучающих материалов и курсов, помогающих сотрудникам улучшать профессиональные навыки и знания - модели могут создавать тексты, диалоги и сценарии, которые помогут сотрудникам отработать взаимодействие с другими сотрудниками и с пассажирами, лучше осознать свои обязанности и процедуры. Это может быть обучение по теме правил безопасности, техобслуживания и т.п. Онлайн-курсы на базе материалов, подготовленных с LLM помогут проводить обучение персонала в удобное время. Языковые модели могут помочь оценивать знания сотрудников, например, в формате тестов.

Поддержка пассажиров

Чат-бот на основе LLM может помочь пассажирам находить информацию о расписании движения поездов, маршрутах, ценах на билеты, правилах перевозки багажа, питании в поезде. Чат-бот способен помочь получить различные услуги, включая продажу или обмен билетов, онлайн, на вокзале или в поезде. Рекомендации могут быть и персонализованными, за счет информации о предпочтениях клиента. Бот может автоматически информировать пассажиров о задержках или отменах поездов, предоставляя информацию об альтернативных маршрутах или пересадках. Он способен помочь пассажирам в ситуации потери багажа и при возникновении других коллизий, типичных для железнодорожных путешествий.

LLM - основа для автоматизации обработки запросов клиентов по телефону, почте, в соцсетях и чатах.

Чат-боты на основе LLM могут давать пассажирам информацию о достопримечательностях на маршруте, вокзалах, отелях и т.п. Они способны заняться развлечением пассажиров - предложить им игры, музыку или новости по теме, интересной пассажиру.

Техподдержка функционирования железных дорог

LLM могут помочь с планировании маршрутов для поездов с учетом времени суток, погоды, дня недели, сезона, информации о ремонтных работах и т.п.

LLM способны автоматически генерировать отчеты о состоянии поездов, инфраструктуры и т.п. на основе данных, собираемых автоматически или железнодорожным персоналом.

Выявление системных и прочих проблем с обслуживанием пассажиров на железных дорогах

Можно анализировать свежие сообщения в соцсетях и блогосфере, выявляя общее в жалобах и недовольстве, высказываемом пассажирами, что даст импульс к улучшению работы железных дорог и обслуживанию пассажиров.

Что предстоит сделать в области LLM для ж/д?

Обучить модели с тем, чтобы они понимали и генерировали текст, релевантный для железнодорожной отрасли конкретной страны;

Создать чат-боты на основе LLM, способные вести диалог с пассажирами как текстом (с доступом из популярных мессенджеров, браузеров, включая мобильные приложения), так и голосом.

Обеспечить интеграцию LLM и чат-ботов с системами железных дорог.

Это в ближайшей перспективе, скорее 2, чем 5 лет.

Что получим при правильном использовании LLM

Рост качества обученности персонала, качества обслуживания клиентов, снижение расходов, повышение эффективности работы железных дорог.

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теги: искусственный интеллект железнодорожный транспорт железные дороги

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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