Регулирование: Российский поисковик в браузеры по дефолту обещают не засовывать

MForum.ru
15.03.2021,
Сегодня с утра КоммерсантЪ напугал всех тем, что Минцифры планирует обязать производителей смартфонов в обязательном порядке предустанавливать в загруженный браузер российский поисковик. Это будет сделано в рамках Закона об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны и другие устройства.
Название поисковика пока не сообщается, но вряд ли кто-то сомневается в том, что речь идет о Яндексе, некоторые продукты которого и без того напоминают вирусы - их так же легко подцепить, скачивая ПО других производителей в сети и столь же непросто от них избавиться, если они попали на ваше устройство.
В Яндекс поспешили откреститься от идеи, заявив что не имеют к ней отношения: "Мы считаем, что каждый человек должен иметь возможность свободного выбора и наиболее оптимальным решением могло бы стать "окно выбора" поисковой системы", цитирует заявление компании КоммерсантЪ. Верить этому или нет, можете решить сами, но cui bono (кому выгодно).
В целом инициатива не была бы на пользу Яндексу, когда что-то навязывают потребителю силой, это что-то не может быть хорошим.
Вскоре посыпались разъяснения Минцифры, с общим смыслом - вы нас не так поняли. Почитать аж два комментария можно здесь. А я сразу процитирую фрагмент второго комментария, призванного всех успокоить:
«В развитие норм закона Минцифры России разработало проект постановления, где предлагается следующий порядок: на устройстве, произведенном после 1 июля 2021 года, при его активации или при первом заходе в браузер будет появляться окно выбора, где пользователь сможет самостоятельно выбрать одну из поисковых систем. Среди них будет, в том числе, российская. Естественно, у пользователя будет возможность в любое время свой выбор изменить», — прокомментировал замглавы Минцифры России Максим Паршин.
Так что на этот раз, похоже, пронесло. Ошиблись ли информаторы газеты или в Минцифре решили быстро переиграть решение, пока что "окно выбора" будет сохранено. Будем надеяться, что такая ситуация сохранится и в дальнейшем.
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теги: телеком регулирование Минцифра, мобильные приложения
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