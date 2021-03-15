Регулирование: Российский поисковик в браузеры по дефолту обещают не засовывать

MForum.ru

Регулирование: Российский поисковик в браузеры по дефолту обещают не засовывать

15.03.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Сегодня с утра КоммерсантЪ напугал всех тем, что Минцифры планирует обязать производителей смартфонов в обязательном порядке предустанавливать в загруженный браузер российский поисковик. Это будет сделано в рамках Закона об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны и другие устройства.

Название поисковика пока не сообщается, но вряд ли кто-то сомневается в том, что речь идет о Яндексе, некоторые продукты которого и без того напоминают вирусы - их так же легко подцепить, скачивая ПО других производителей в сети и столь же непросто от них избавиться, если они попали на ваше устройство.

В Яндекс поспешили откреститься от идеи, заявив что не имеют к ней отношения: "Мы считаем, что каждый человек должен иметь возможность свободного выбора и наиболее оптимальным решением могло бы стать "окно выбора" поисковой системы", цитирует заявление компании КоммерсантЪ. Верить этому или нет, можете решить сами, но cui bono (кому выгодно).

В целом инициатива не была бы на пользу Яндексу, когда что-то навязывают потребителю силой, это что-то не может быть хорошим.

Вскоре посыпались разъяснения Минцифры, с общим смыслом - вы нас не так поняли. Почитать аж два комментария можно здесь. А я сразу процитирую фрагмент второго комментария, призванного всех успокоить:

«В развитие норм закона Минцифры России разработало проект постановления, где предлагается следующий порядок: на устройстве, произведенном после 1 июля 2021 года, при его активации или при первом заходе в браузер будет появляться окно выбора, где пользователь сможет самостоятельно выбрать одну из поисковых систем. Среди них будет, в том числе, российская. Естественно, у пользователя будет возможность в любое время свой выбор изменить», — прокомментировал замглавы Минцифры России Максим Паршин.

Так что на этот раз, похоже, пронесло. Ошиблись ли информаторы газеты или в Минцифре решили быстро переиграть решение, пока что "окно выбора" будет сохранено. Будем надеяться, что такая ситуация сохранится и в дальнейшем.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime ,  также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.

теги: телеком регулирование Минцифра, мобильные приложения

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

02.12. [Новости компаний] Акции: Новогодние подарки в Мой Билайн - бесплатно до 5 бонусов каждому / MForum.ru

30.11. [Новости компаний] Услуги: От мобильного приложения к сервисному интернет-магазину / MForum.ru

05.11. [Новости компаний] Кобрендинговые проекты: Билайн и Альфа-Банк представляют новые банковские карты / MForum.ru

28.08. [Новости компаний] Мобильные приложения: Мобильные приложения для занятий спортом - что показал опрос / MForum.ru

12.08. [Новости компаний] Услуги: О запуске услуги Мобильный ID объявила компания МегаФон / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 21:23 John23Josh Тема: Где скачать инструкцию и/или драйверы для телефона Samsung / Nokia / Sony Ericsson / Siemens / ... (Страницы: 1 2 3 4 5 6 7)
To prevent the spread of computer viruses and worms, ITS recommends that you install and maintain antivirus software. ITS offers free downloads of Avast Premier Crack for Windows (Vista/7/8/10) This ...
Вчера 21:22 John23Josh Тема: Настройка интернет-доступа на мобильном телефоне (WAP, GPRS, MMS) (Страницы: 1 2 3 4 5)
Antivirus software is designed to detect, prevent and take action against malicious software in your Android, including viruses. Even if you're smart with how you use your Smart Phone to avoid coming ...
Вчера 21:18 John23Josh Тема: How to Prevent Avast From Starting
Avast Antivirus and Internet Security can protect business computers in a home or office from malware such as viruses, as well as from network intrusions caused by unauthorized applications. However, ...
Вчера 21:15 John23Josh Тема: Which antivirus is best for Android?
Antivirus software is designed to detect, prevent and take action against malicious software in your Android, including viruses. Even if you're smart with how you use your Smart Phone to avoid coming ...
Вчера 21:14 John23Josh Тема: How do I protect my computer from a virus?
To prevent the spread of computer viruses and worms, ITS recommends that you install and maintain antivirus software. ITS offers free downloads of Avast Premier Crack for Windows (Vista/7/8/10) This ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

15.03. [Новинки] Слухи: Realme 8 Pro замечен на AliExpress / MForum.ru

12.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M12 – емкая батарея, 6 Гб ОЗУ 48 Мп камера и невысокая цена / MForum.ru

12.03. [Новинки] Анонсы: OPPO Find X3 и X3 Pro представлен официально / MForum.ru

11.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 10S со Snapdragon 870 представлен официально / MForum.ru

11.03. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone 5 представлен официально / MForum.ru

10.03. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Lenovo с 16 Гб ОЗУ замечен в Geekbench / MForum.ru

10.03. [Новинки] Слухи: Google Pixel 5a представят 11 июня / MForum.ru

09.03. [Новинки] Анонсы: Moto G10 Power с АКБ 6000 мАч представлен официально / MForum.ru

09.03. [Новинки] Анонсы: Oppo F19 Pro и Pro + 5G представлены официально / MForum.ru

09.03. [Новинки] Слухи: HMD Global может сменить принцип наименований смартфонов Nokia / MForum.ru

05.03. [Новинки] Анонсы: Крепыш UMIDIGI BISON GT представлен официально / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 10 Pro и Note 10 Pro Maх представлены официально / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 10 представлен официально / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Vivo S9 5G и S9e 5G представлены официально / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Meizu 18 и 18 Pro представлены официально / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Realme GT – самый доступный игровой смартфон со Snapdragon 888 / MForum.ru

04.03. [Новинки] Слухи: Red Magic 6 получит инновационную технологию работы с памятью / MForum.ru

03.03. [Новинки] Слухи: Realme C21 представят 5 марта / MForum.ru

03.03. [Новинки] Слухи: Samsung работает над Galaxy S21 FE / MForum.ru

03.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Redmi Note 10 Pro / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: