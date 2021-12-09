Развитие сетей: Вымпелком запустит VoLTE в Дагестане в ближайшие недели

09.12.2021, MForum.ru

Вымпелком (бренд билайн) до конца 2021 года собирается запустить в республике Дагестан поддержку VoLTE. Также оператор сообщает о модернизации оборудования сотовой связи на существующих сайтах, а также о стройке около 200 новых базовых станций в Махачкале, Буйнакске, Дербенте, Избербаше, Кизляре, Хасавюрте.

Исполнительный вице-президент по технике билайн Валерий Шоржин:

«В этом году мы инвестировали в развитие сети Дагестана рекордную сумму – более 400 млн рублей, проделав вместе с нашими коллегами в Махачкале большую работу. В основном, инвестиции шли по трем направлениям: мы провели полную модернизацию нашей радиосети, заменив оборудование на более современное, увеличили свое присутствие, построив сеть 4G в тех населенных пунктах, где ее не было. А также инвестировали в запуск новых сервисов – до конца года планируем запустить для абонентов в республике сервис VoLTE (*). Эти масштабные изменения в ближайшее время позитивно отразятся на качестве связи, вырастет скорость мобильного интернета из-за расширения полосы LTE в результате рефарминга».

В частности, покрытие LTE и голосовая связь Вымпелком в 2021 году впервые появились в 19 населенных пунктах, расположенных в 10 районах республики (Дербентском, Кизлярском, Новолакском, Сулейман-Стальском, Нагайском, Кумторкалинском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Докузпаринском, Бабаюртовском, Кизилюртовском).

Директор Махачкалинского отделения билайн Авусалитдин Магомедов:

«В этом году мы активно расширяли в республике сеть 4G. В результате с начала года она выросла на 25%. Больше половины базовых станций построили в Махачкале, улучшив качество связи в районах, где расположены социально важные объекты. До конца года продолжим увеличивать покрытие сети, а также наращивать скорость мобильного интернета. Вместе с модернизацией оборудования сейчас проводим замену аккумуляторных батарей. В результате планируется на треть снизить потребление электроэнергии и обеспечить стабильную работу телеком оборудования в случае отключения внешнего электроснабжения, например, из-за сложных погодных условий».

У ВымпелКом в Дагестане есть соглашение 2014 года на RAN sharing с МТС.

пресс-релиз

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