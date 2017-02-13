LTE: Билайн объявил 4G/LTE в Калуге

MForum.ru
13.02.2017,
Сегодня Билайн сообщает о запуске в коммерческую эксплутацию сети 4G в Калуге. Пользовательские скорости по данным компании варьируются в диапазоне 10-20 Мбит/c.
В зоне действия сети по данным компании "практически вся" городская территория, есть покрытие в районах торгово-развлекательных и бизнес-центров.
Калужанам безлимитный интернет предложили на тарифе #можноВСЁ для смартфона и планшета за 300 рублей в первый месяц. Компания позиционирует свою услугу 4G интернет, как "достойную альтернативу проводному" подключению и предлагает приобрести 4G Wi-Fi роутер.
Сигнал LTE Билайн в Калуге стал заметен в январе 2017 года, шло развертывание и настройки сети. В регионе действует договор между Билайн и МТС на RAN sharing, в рамках которого МТС выступает "ведущим" по части развития сети LTE. В Калужской области LTE есть также у МегаФона.
В целом, сети LTE Билайн действуют не менее, чем в 72 регионах РФ, у МегаФон - в 78 регионах, у МТС - в 83.
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