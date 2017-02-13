LTE: Билайн объявил 4G/LTE в Калуге

13.02.2017, MForum.ru

Сегодня Билайн сообщает о запуске в коммерческую эксплутацию сети 4G в Калуге. Пользовательские скорости по данным компании варьируются в диапазоне 10-20 Мбит/c.

В зоне действия сети по данным компании "практически вся" городская территория, есть покрытие в районах торгово-развлекательных и бизнес-центров.



Калужанам безлимитный интернет предложили на тарифе #можноВСЁ для смартфона и планшета за 300 рублей в первый месяц. Компания позиционирует свою услугу 4G интернет, как "достойную альтернативу проводному" подключению и предлагает приобрести 4G Wi-Fi роутер.



Сигнал LTE Билайн в Калуге стал заметен в январе 2017 года, шло развертывание и настройки сети. В регионе действует договор между Билайн и МТС на RAN sharing, в рамках которого МТС выступает "ведущим" по части развития сети LTE. В Калужской области LTE есть также у МегаФона.



В целом, сети LTE Билайн действуют не менее, чем в 72 регионах РФ, у МегаФон - в 78 регионах, у МТС - в 83.

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