Развитие сетей: МегаФон построил покрытие LTE1800 в Николо-Ленивце

14.07.2022, MForum.ru

Парк современного искусства Николо-Ленивец - известная достопримечательность Калужской области, ежегодно привлекающая порядка 160 тысяч туристов. Благодаря усилиям МегаФон, в парке теперь можно пользоваться услугами мобильного ШПД со скоростями до 70 Мбит/с.

Для этого оператор построил на территории туристического аттракциона сетевую инфраструктуру и сеть радиодоступа LTE 1800. Обеспечено покрытие также для жителей деревни Кольцово, находящейся на территории парка. Реализована поддержка режиме VoLTE.

«Все чаще наши абоненты выбирают не только привычный пляжный и экскурсионный отдых, но и нестандартные места и события для отпуска – тематические фестивали и музыкальные рейвы. Ежегодно количество пользователей в нашей сети на территории парка увеличивается почти на 15%, а это значит, что тысячи туристов с сим-картами МегаФона в смартфонах являются активными дата-пользователями. Поэтому для комфорта наших абонентов мы расширяем возможности существующей сети и строим новые базовые станции не только в густонаселенных районах, но и в отдаленных деревнях и туристических локациях», – отмечает директор МегаФона в Калуге Антон Павленко.

Более 80% приезжающих в парк - жители Москвы. В топ-5 также входят туристы из Санкт-Петербурга, Смоленска, Воронежа и Твери.

пресс-релиз МегаФон

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теги: телеком развитие сетей Калужская область МегаФон