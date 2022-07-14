Развитие сетей: МегаФон построил покрытие LTE1800 в Николо-Ленивце

MForum.ru
14.07.2022,
Парк современного искусства Николо-Ленивец - известная достопримечательность Калужской области, ежегодно привлекающая порядка 160 тысяч туристов. Благодаря усилиям МегаФон, в парке теперь можно пользоваться услугами мобильного ШПД со скоростями до 70 Мбит/с.
Для этого оператор построил на территории туристического аттракциона сетевую инфраструктуру и сеть радиодоступа LTE 1800. Обеспечено покрытие также для жителей деревни Кольцово, находящейся на территории парка. Реализована поддержка режиме VoLTE.
«Все чаще наши абоненты выбирают не только привычный пляжный и экскурсионный отдых, но и нестандартные места и события для отпуска – тематические фестивали и музыкальные рейвы. Ежегодно количество пользователей в нашей сети на территории парка увеличивается почти на 15%, а это значит, что тысячи туристов с сим-картами МегаФона в смартфонах являются активными дата-пользователями. Поэтому для комфорта наших абонентов мы расширяем возможности существующей сети и строим новые базовые станции не только в густонаселенных районах, но и в отдаленных деревнях и туристических локациях», – отмечает директор МегаФона в Калуге Антон Павленко.
Более 80% приезжающих в парк - жители Москвы. В топ-5 также входят туристы из Санкт-Петербурга, Смоленска, Воронежа и Твери.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK
теги: телеком развитие сетей Калужская область МегаФон
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
23.03. [Новости компаний] Маркетинг: Кто и где в VoLTE в России / MForum.ru
26.02. [Новости компаний] Контракты вендоров и операторов сотовой связи в России по регионам / MForum.ru
27.11. [Новости компаний] VoLTE в России / MForum.ru
20.09. [Новости компаний] Телеком: Планы ГКРЧ в отношении частот 5G миллиметрового диапазона / MForum.ru
14.07. [Новинки] Анонсы: Компактный планшет Nokia T10 представлен официально / MForum.ru
14.07. [Новинки] Анонсы: 4G-варианты Nokia 8210 и Nokia 2660 Flip представлены официально / MForum.ru
14.07. [Новинки] Анонсы: Римейк Nokia 5710 XpressAudio получил встроенные TWS-наушники / MForum.ru
13.07. [Новинки] Анонсы: Realme GT 2 Master Explorer Edition представлен официально / MForum.ru
13.07. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (1) представлен официально / MForum.ru
12.07. [Новинки] Анонсы: Meizu mblu 10s представлен официально / MForum.ru
12.07. [Новинки] Анонсы: Игровые смартфоны Nubia Red Magic 7S и 7S Pro представлены официально / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Oppo A97 5G на Dimensity 810 представлен официально / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 12 5G и Note 12 Pro 5G представлены официально / MForum.ru
08.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о смартфоне ASUS Zenfone 9 / MForum.ru
07.07. [Новинки] Анонсы: Представлен детский планшет TCL TAB Disney Edition / MForum.ru
07.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y77 5G со 120 Гц дисплеем и 80 Вт зарядкой / MForum.ru
06.07. [Новинки] Анонсы: Игровые смартфоны ASUS ROG Phone 6 и 6 Pro представлены официально / MForum.ru
05.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 12S Ultra – фотофлагман с 1-дюймовым сенсором / MForum.ru
05.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 12S и 12S Pro – смартфоны на Snapdragon 8+ Gen 1 / MForum.ru
05.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Band 7 Pro – недорогие смарт-часы / MForum.ru
05.07. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 10 и Nova 10 Pro представлены официально / MForum.ru
04.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты планы Motorola по выпуску новых смартфонов / MForum.ru
04.07. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi Band 7 Pro получит встроенный GPS / MForum.ru
01.07. [Новинки] Анонсы: HTC Desire 22 Pro – смартфон для метавселенной / MForum.ru