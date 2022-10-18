Развитие сетей: МегаФон обеспечил покрытием LTE аэропорт Калуги

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Развитие сетей: МегаФон обеспечил покрытием LTE аэропорт Калуги

18.10.2022, MForum.ru

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МегаФон сообщает о модернизации сети 4G/LTE в международном аэропорту Калуги, годовой пассажиропоток которого - более 200 тысяч человек. Как утверждает оператор, абонентам стали доступны скорости мобильного интернета до 75 Мбит/c. 

В рамках модернизации, технические специалисты оператора обеспечили доступ к сети как внутри аэровокзала, так на территории взлетно-посадочной полосы. В несколько раз повышены скорости доступа к мобильному интернету, расширена емкость сети. 
«Мы уделяем особое внимание развитию инфраструктуры связи в зоне социально важных региональных объектов, где единовременно к LTE могут подключаться несколько сотен абонентов компании. К тому же, отличная связь в аэропорту в современном мире – обязательный атрибут гостеприимства города. Мы рады предоставить возможность пассажирам авиагавани – нашим абонентам и роумерам в сети МегаФона – не только пользоваться важными цифровыми интернет-сервисами на территории, но и звонить с помощью технологии VoLTE – она обеспечивает более быстрое и качественное соединение и позволяет одновременно разговаривать и серфить в интернете», – отмечает Антон Павленко, директор МегаФона в Калуге

пресс-релиз МегаФон

МегаФон последовательно работает над развитием своих услуг в Калужской области. В частности, в июле оператор сообщал об обеспечении услугами LTE 1800 в арт-парке Никола Ленивец. 

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теги: телеком МегаФон Калужская область развитие сетей

© Алексей Бойко, MForum.ru

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