Развитие сетей: МегаФон обеспечил покрытием LTE аэропорт Калуги

MForum.ru
18.10.2022,
МегаФон сообщает о модернизации сети 4G/LTE в международном аэропорту Калуги, годовой пассажиропоток которого - более 200 тысяч человек. Как утверждает оператор, абонентам стали доступны скорости мобильного интернета до 75 Мбит/c.
«Мы уделяем особое внимание развитию инфраструктуры связи в зоне социально важных региональных объектов, где единовременно к LTE могут подключаться несколько сотен абонентов компании. К тому же, отличная связь в аэропорту в современном мире – обязательный атрибут гостеприимства города. Мы рады предоставить возможность пассажирам авиагавани – нашим абонентам и роумерам в сети МегаФона – не только пользоваться важными цифровыми интернет-сервисами на территории, но и звонить с помощью технологии VoLTE – она обеспечивает более быстрое и качественное соединение и позволяет одновременно разговаривать и серфить в интернете», – отмечает Антон Павленко, директор МегаФона в Калуге.
МегаФон последовательно работает над развитием своих услуг в Калужской области. В частности, в июле оператор сообщал об обеспечении услугами LTE 1800 в арт-парке Никола Ленивец.
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теги: телеком МегаФон Калужская область развитие сетей
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