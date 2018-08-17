Пятое поколение: Число операторов LTE, предоставляющих услуги VoWiFi Calling, приближается к 100

17.08.2018, MForum.ru

По данным обзора “Запуски услуг VoWiFi в мире”, подготовленного Hadden Telecoms Ltd., услуги VoWiFi на сегодняшний день предоставляют 89 сетей LTE / LTE-A в 46 странах. Это 13% из 686 запущенных в коммерческую эксплуатацию сетей LTE в мире (по данным Hadden Telecom на 31.07.2018).

Автор отчета, Alan Hadden, директор Hadden Telecom, комментирует: “Это наш первый обзор внедрений поддержки VoWiFi в мире. Интерес к VoWiFi активно растет. Мы планируем продолжать мониторинг внедрений VoWiFi и развития соответствующей экосистемы результаты которого будут использованы в следующих выпусках обзора”.

Технологией VoWiFi, которую также часто называют WiFi Calling, могут пользоваться владельцы совместимых смартфонов, причем используя привычный для их контактов телефонный номер и привычный интерфейс во время звонков через WiFi.

По данным отчета, еще 22 оператора планируют, ведут развертывание или испытания технологии VoWiFi на существующих сетях 4G/LTE. Принимая в расчет 89 операторов, которые уже запустили услугу, всего не менее 111 операторов инвестируют в активности, связанные с VoWiFi в 57 странах.

Обзор “Запуски услуг VoWiFi в мире” включает список всех операторов, которые запустили услугу VoWiFi.

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Комментирует Алексей Бойко, аналитик MForum.ru:

"В России поддержку VoWiFi МТС запустила в ноябре 2016 года. На тот момент услугой нативной поддержки (без необходимости скачивать мобильное приложение и звонить через него) можно было воспользоваться только располагая парой моделей аппаратов Samsung. Постепенно компания существенно расширила список моделей. Расширилась и география оказания услуги - она работает в Москве, Башкортостане, Калужской и Ярославской областях.

МегаФон и ВымпелКом пока что не предоставляют услуг VoWiFi, как и Tele2, скачиваемые мобильные приложения для VoWiFi - не в счет. В отношении МегаФон и ВымпелКом известно, что компании готовятся к запуску поддержки VoWiFi в 2018 году, запуски ожидаю в 2018 году".

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теги: пятое поколение

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