Антиспам: МегаФон подключает бесплатный сервис для защиты от спам-звонков

MForum.ru
02.09.2021,
Вызовы, которая система сочтет сомнительными, будут переведены в отдельный голосовой ящик. Абоненту придет SMS, при желании можно будет послушать оставленное сообщение, набрав 0525.
Решение МегаФон основано на анализе с помощью BigData, заявлена высокая точность его работы по выявлению сомнительных звонков. Выявленные номера заносятся в постоянно обновляемый черный список.
Алгоритм настроен так, что даже если организация совершает много вызовов, но не замечена в навязчивых обзвонах, такие номера не попадут в черный список.
Новый голосовой ящик не требует от абонента действий по его подключению, он автоматически добавится всем пользователям бесплатных услуг "Кто звонил" или "Мне звонили".
«Мы прилагаем все усилия для того, чтобы защитить наших абонентов от нежелательных звонков, и постоянно совершенствуем услуги и решения, направленные на ограничение спама. В результате только с начала года количество обращений от абонентов по вопросам спам-звонков в нашей сети уменьшилось в три раза. В течение лета мы тестировали новый сервис в восьми регионах России и ежедневно фиксировали там около 100 тысяч рекламных вызовов, которые переводились в голосовой ящик. Теперь от спам-звонков будут защищены все наши абоненты, при этом сервис будет бесплатным для пользователей», – отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.
Уже сейчас новое решение используют жители Нижегородской, Владимирской, Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской и Орловской областей. А вот жителям Москвы и Санкт-Петербурга придется еще немного подождать - раскатать решение по всем регионам оператор обещает до конца октября.
Решение немного запаздывает. Проблема со спам-звонками уже не первый месяц стоит остро, сейчас для многих большинство входящих звонков - нежелательные! Если операторы срочно не решат проблему эффективно, люди начнут отказываться от операторской голосовой связи, массово переходя на общение в мессенджеры. Впрочем, это обеспечит лишь временное облегчение, вряд ли можно сомневаться в том, что спам придет и туда.
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теги: услуги антиспам МегаФон телеком
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