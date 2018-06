Технологии: VoLTE и VoWiFi в России - кто и где сейчас

20.06.2018, MForum.ru

Давайте поговорим о технологиях VoLTE и VoWiFi - где, кто и что делает из российских операторов по части предоставления доступа к этим технологиям.

МТС

Компания добилась значительных успехов по части продвижения VoLTE и VoWiFi в массы, хотя до 2018 года отставала от конкурентов по части VoLTE.

Поддержку VoWiFi МТС запустила в ноябре 2016 года. На тот момент услугой нативной поддержки (без необходимости скачивать мобильное приложение и звонить через него) можно было воспользоваться только располагая парой моделей аппаратов Samsung.

На сегодня список моделей аппаратов для которых доступна услуга VoWiFi МТС существенно расширился Alcatel One Touch POP 4S (5095Y); Apple iPhone 5S и выше (iOS 11.3 и новее); LG G6; Samsung Galaxy S9/S9+; Samsung Galaxy S8/S8+; Samsung Galaxy S7/S7 edge; Samsung Galaxy S6/S6 edge; Samsung Galaxy J7; Samsung Galaxy J5; Samsung Galaxy J3; Samsung Galaxy J2 prime; J730; J710; J530; J510; J330; Samsung Galaxy A7 (2017/2016); Samsung Galaxy A5 (2017/2016); Samsung Galaxy A3 (2017/2016); Samsung Note 8; Sony XZ Premium; Sony Xperia XZs; Sony Xperia XZ1; Sony Xperia XZ1 Compact; Sony Xperia XZ; LG G6; LG Venturel; Huawei Nova; J5 Prime. Звонки не бесплатны, но тарифицируются по тарифам домашней сети, даже если вы находитесь, например, за границей. Абонент должен подключить бесплатную услугу "Интернет-звонки", например, командой x111x6# (x - это звездочка).

Расширилась и "география". Сегодня оператор заявил о запуске поддержки Wi-Fi Calling в Республике Башкортостан. Также работает VoWiFi от МТС в Калужской и Ярославской областях. И, разумеется, в Москве.

В этих регионах доступна и услуга VoLTE МТС. Пока ею могут пользоваться, в основном, владельцы современных моделей iPhone, начиная от 6/SE, а также владельцы еще примерно тридцати различных моделей, в основном, премиального класса.

МегаФон

Компания МегаФон начала предоставлять VoLTE в Москве с октября 2016 года. На момент запуска - лишь на двух моделях Sony - Xperia X и F5121. К июню число разнообразие моделей с поддержкой VoLTE расширилось на пару моделей Samsung. Постепенно выявились проблемы, для решения которой в период с октября по декабрь 2017 года услуга отключалась. С апреля 2018 года оператор "перезапустил" сервис VoLTE, добавив, в частности, поддержку аппаратов Apple. Всего сейчас МегаФон поддерживает VoLTE примерно 30 различных моделей таких брендов как Apple, LG, Samsung, Sony и Vertex. Расширяется география - поддержка VoLTE в апреле стартовала в Самаре, еще ранее сеть оператора начала поддерживать VoLTE в С.Петербурге.

О моделях с которых можно воспользоваться VoLTE МегаФон:

iPhone 6/6 Plus, iPhone SE, iPhone 6s/6s Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8 Plus, iPhone X;

LG K10 2017, LG Stylus 3, LG X Power 2, LG G6, LG Q6α, LG Venture;

Nokia 3;

Samsung Galaxy S7 edge I S7, S8 | S8+, A3 | A5 | A7, J5 | J5 Prime, J7;

Sony Xperia X, Xperia X Performance, Xperia XZ, Xperia X Compact, Xperia XZs, Xperia XZ Premium, Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact;

Vertex Saturn.

Прогноз роста объема доли VoLTE трафика в общем голосовом трафике- до 15% на конец 2018 года, такую оценку озвучил Алексей Семенов, директор Столичного филиала.

VoWiFi МегаФон в нативном варианте пока что не поддерживает, но я не удивлюсь, если оператор запустит эту поддержку еще до окончания 2018 года.

ВымпелКом

Билайн был очень активен на старте, запустив поддержку VoLTE еще летом 2015 года - тогда для этого потребовалось специальное разрешение ФСБ. Долгое время оператор предоставлял услуги VoLTE только в Москве и только для небольшого числа моделей смартфонов. В феврале 2017 года оператор договорился о модернизации IMS платформы с Mitel (Mavenir Systems). В 2017 году начался процесс перевода поддержки VoLTE на новое IMS решение другого провайдера. По данным оператора, "инфраструктура готова к поддержке VoLTE, как для припейдных, так и для постпейдных абонентов. Дальнейшие обновления будут анонсированы позднее". Аналогична и ситуация с VoWiFi.

Tele2

Поддержку VoLTE оператор обеспечивает лишь для весьма ограниченного числа устройств: Tele2 Midi, Tele2 Maxi LTE, LeEco Le S3 X626 4G, Highscreen RAZAR, Highscreen Power Ice Evo, Highscreen Easy Power, Highscreen Boost 3, Highscreen Fest XL.

Поддержка нативного VoWiFi не предоставляется, абоненты могут пользоваться скачиваемым мобильным приложением для WiFi-calling, которое использует решение Mitel/TeamSpirit.

МОТИВ

В мае 2018 года о планах запуска VoLTE в этом году заявил МОТИВ, но who care? + +

+ +