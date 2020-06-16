Тарифы: Билайн предлагает посуточный безлимит в поездках по стране

MForum.ru
16.06.2020,
249 рублей в сутки - такова цена за возможность неограниченного пользования мобильным интернетом в поездках по России в сети Билайн. Интересно, что с 17 июня мобильным интернетом можно будет воспользоваться и при регистрации в сетях других операторов, в частности, на территории Крыма. А также в ряде населенных пунктов ХМАО, ЯНАО, Бурятии и Забайкальского края.
Если абонент Билайн зарегистрировался в сети другого оператора, то плата за мобильный интернет будет списываться в случае его использования. Кроме того, первый мегабайт предоставляется бесплатно, а вот если потребление трафика продолжается, то будет автоматически активировано предоставление безлимитного интернета на сутки. Первые 100 МБ в сутки предоставляются без ограничений скорости, затем скорость снижается до 128 кбит/c.
Если абоненту необходим дополнительный трафик данных без ограничений по скорости, есть возможность использования опции 100 МБ по цене 99 рублей в сутки. Либо можно платить по 2,5 рубля за каждый мегабайт в режиме помегабайтной тарификации.
Услуги можно подключать самостоятельно в мобильном приложении Мой Билайн, либо командой *110*9291# (100 МБ за 99 руб), *100*991# (помегабайтная), *110*990№ (возврат безлимитного интернета).
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теги: тарифы Билайн ВымпелКом
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