Услуги: Вымпелком предлагает гибко настраивать разделение трафика в семье

MForum.ru

Услуги: Вымпелком предлагает гибко настраивать разделение трафика в семье

16.05.2022, MForum.ru

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Оператор билайн расширяет возможности использования услуг "Дели все" и "Дели гиги". Теперь можно распределять минуты, гигабайты и SMS между членами семьи подходящим вам образом. Пользователь основного номера может гибко настраивать лимиты потребления услуг для каждого из членов семьи.

 

 

Светлана Кирсанова, исполнительный вице-президент по розничному бизнесу:

«В каждой семье есть более активные и менее активные интернет-пользователи. Есть «разговорчивые» и те, кто предпочитает общаться исключительно в мессенджерах, по возможности избегая голосовых вызовов.

Для удобства наших клиентов мы создали решение, которое позволяет близким друг другу людям пользоваться услугами связи именно так, как удобно каждому из них. Оно уже доступно в мобильном приложении билайна. Вы сами распределяете гигабайты, минуты звонков и SMS между членами своей семьи. Кому из ваших близких нужно чуть больше интернета, а кому — больше поговорить, решать теперь только вам».

Подключать услуги "Дели все" и "Дели гиги" можно при условии, что в вашем тарифе не подключены безлимитные пакеты. Управлять распределением минут, гигабайтов и SMS можно из мобильного приложения билайн или из Личного кабинета на сайте оператора. Мобильное приложение нужно обновить до последней версии. Все семейные номера должны относиться к одному филиалу оператора.

пресс-релиз

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теги: операторские услуги тарифы Вымпелком билайн

© Алексей Бойко, MForum.ru

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