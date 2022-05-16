Услуги: Вымпелком предлагает гибко настраивать разделение трафика в семье

MForum.ru
16.05.2022,
Оператор билайн расширяет возможности использования услуг "Дели все" и "Дели гиги". Теперь можно распределять минуты, гигабайты и SMS между членами семьи подходящим вам образом. Пользователь основного номера может гибко настраивать лимиты потребления услуг для каждого из членов семьи.
Светлана Кирсанова, исполнительный вице-президент по розничному бизнесу:
«В каждой семье есть более активные и менее активные интернет-пользователи. Есть «разговорчивые» и те, кто предпочитает общаться исключительно в мессенджерах, по возможности избегая голосовых вызовов.
Для удобства наших клиентов мы создали решение, которое позволяет близким друг другу людям пользоваться услугами связи именно так, как удобно каждому из них. Оно уже доступно в мобильном приложении билайна. Вы сами распределяете гигабайты, минуты звонков и SMS между членами своей семьи. Кому из ваших близких нужно чуть больше интернета, а кому — больше поговорить, решать теперь только вам».
Подключать услуги "Дели все" и "Дели гиги" можно при условии, что в вашем тарифе не подключены безлимитные пакеты. Управлять распределением минут, гигабайтов и SMS можно из мобильного приложения билайн или из Личного кабинета на сайте оператора. Мобильное приложение нужно обновить до последней версии. Все семейные номера должны относиться к одному филиалу оператора.
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теги: операторские услуги тарифы Вымпелком билайн
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