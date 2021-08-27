Развитие сетей: Билайн ускорил мобильный интернет в 64 городах и селах Ставропольского края

MForum.ru
27.08.2021,
Билайн продолжает развивать свою сеть в Ставропольском крае. В рамках заключенного в 2020 году соглашения с правительством Ставрополья, действующего до 2024 года, оператор активно развивает сеть 4G. В марте 2021 года быстрый мобильный интернет стал доступен жителям 344 населенных пунктов Ставропольского края, а сегодня оператор сообщает о росте скоростей мобильного интернета в 64 населенных пунктах с суммарным населением около 1.5 млн человек (Ставрополь, Пятигорск, Буденновск, Георгиевск, Новопавловск, Михайловск и другие).
Рост скоростей обеспечен за счет рефарминга частот диапазона 1800 МГц под технологию LTE. За счет роста суммарной полосы LTE на 5 МГц, средние скорости мобильного интернета выросли вплоть до 35%, а пиковые могут теперь достигать 150 Мбит/c, при условии, что аппарат пользователя поддерживает агрегацию соответствующих диапазонов частот.
Директор Ставропольского отделения Билайн Анатолий Загорулько:
«Мы постоянно развиваем сеть на Ставрополье, повышая качество связи и надежность действующей инфраструктуры. Это касается также социально значимых объектов. Например, недавно улучшили покрытие сети вдоль автомобильной дороги по направлению к Ставропольскому аэропорту, повысили скорость мобильного интернета в Пятигорске на одном из крупнейших рынков в северо-кавказском регионе – «Лира». По сравнению с летом 2020 года потребление мобильного интернета нашими абонентами увеличилось на 50%. Растет число клиентов, которые выбирают семейные тарифы, включающие не только мобильный, но и домашний интернет, и ТВ. Мы будем расширять покрытие сети 4G в этом году и продолжим в следующем, чтобы можно было в комфортном режиме пользоваться сервисами Билайн в любом месте – на работе, дома, в дороге или на отдыхе за городом».
Подробнее о телекоме в Ставропольском крае
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теги: рефарминг развитие сетей Билайн Вымпелком Ставрополь Ставропольский край телеком
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