Тарифы. Развитие сетей: Вымпелком сообщает об улучшении своего предложения в дачных районах Подмосковья

02.06.2022, MForum.ru

Вымпелком сообщает, что расширил сеть в Московской области. Улучшения коснулись, прежде всего, территорий 800 дачных кооперативов. Летом здесь бывает порядка 300 тысяч человек. Компания не ограничилась только расширением сети, она также запускает специальное летнее предложение - 70% скидки от ежемесячной абонплаты в течение 3-х месяцев в тарифе для роутера или USB-модема "Интернет LIVE".

Компания построила порядка 200 новых базовых станций для улучшения качества покрытия и наращивания пропускной способности сети на территории нескольких крупнейших агломераций СНТ в разных районах Подмосковья. Средняя скорость по данным компании выросла до 40 Мбит/c. В целом в Подмосковье скорость мобильного интернета по данным компании выросла на 30%. Таких результатов удалось достичь, как за счет наращивания числа базовых станций в сети, так и за счет рефарминга частот 1800 МГц под LTE.

Дмитрий Машин, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом»:

«Мы знаем, как важно нашим клиентам всегда оставаться на связи, где бы они не находились – дома, в дороге или за городом. Одним из приоритетных направлений по развитию сети в области для нас – это рост уровня качества связи на территории дачных кооперативов. Поэтому мы основательно подготовили свою сеть к новому летнему сезону – увеличили скорость мобильного интернета для более быстрой загрузки тяжёлый файлов, а также улучшили покрытие на почти 100 000 дачных участках».

Оператор предлагает подключаться на тариф "Интернет LIVE" с пакетом 60 ГБ, условием получения скидки 30% является оплата сразу за 3 месяца. Эти средства поступят на бонусный баланс и будут доступны только для списания абонентской платы по тарифу. Через 3 месяца бонусный период завершится и оплата вернется на прежний уровень. Подключиться в бонусном варианте можно в период с 31 мая по 31 августа 2022 года.

Подробнее - на сайте beeline.

пресс-релиз Вымпелком

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теги: телеком билайн Вымпелком Московский регион тарифы