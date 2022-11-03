Итоги квартала: ВымпелКом сталкивается с проблемами, но пока что справляется с ними почти успешно

03.11.2022, MForum.ru

На этот раз трудно говорить о результатах деятельности компании Вымпелком в целом с оптимизмом, кроме отдельных направлений ее деятельности. Очевидно, что критики компании сейчас получили возможность оторваться по полной. Действительно, есть очевидные поводы для огорчений, но есть и то позитивное, что обязательно следует заметить в отчете компании.

Прежде всего, стоит отметить, что несмотря на заметное сокращение общей выручки компании, на -6,1% гг до 70,7 млрд рублей за квартал, сервисная выручка компании от мобильной связи, напротив, выросла. Всего на 2,1% год к году до 55,9 млрд, но это рост, происходящий на фоне значительного сокращения абонбазы. Поскольку в этом году операторам позволили слегка приподнять тарифы, рост мог бы быть и больше, но мы этого не видим, здесь как раз и сказалось сокращение абонбазы.

Акционеров также может порадовать высокая EBITDA, 42,8% (+7,3%), но с учетом сокращения капиталозатрат на 24,2% гг до 12,9 млрд, я бы особо не рассуждал о значимости этого показателя. Интенсивность капиталозатрат при их сокращении оставалась высокой - 21,6%, было бы интересно детальнее узнать, куда пошли эти инвестиции в условиях, когда вроде бы не было возможности закупать новое сетевое оборудование.

В компании цифры EBITDA объясняют так: "Рост обусловлен реализацией заявленной стратегии развития клиентоцентричной модели, которая в том числе предполагает последовательное снижение расходов на развитие неэффективных каналов продаж и концентрации на качественном обслуживании клиентов".

Самый заметный и печальный результат - резкое снижение размера базы абонентов компании, до 46,0 млн, на 9,1% гг! Понятно, что компании есть что сказать - оператор "уделяет особое внимание улучшению качества базы абонентов и ее вовлеченности". Но это сокращение на 4,6 млн абонентов за квартал (!) и на 9,1% год к году. Судя по тому что на этом фоне число пользователей 4G за квартал не сократилось, а наоборот выросло до 25,7 млн, отток связан прежде всего с пользователями "звонилок". Кто-то отказался от второй трубки, а кто-то решил в этом году не приезжать на заработки в Россию, что неприятно для оператора, но ожидаемо и понятно.

Не удивительно, что выросли почти все показатели пользования из расчета "на абонента" - ARPU - до 399 руб. (+10,5% гг - вот оно согласованное с регуляторами повышение тарифов, в пределах инфляции), использование данных - 16,2 ГБ (+21,1% гг - даже в условиях блокировок популярных зарубежных соцсетей и ухода от безлимитов трафик продолжает расти). Голос продолжает утекать в мессенджеры - минуты в месяц сократились до 313 на абонента, -1,7 гг.

Сеть 4G продолжали развивать и сейчас ее охват составляет по данным оператора 90% (+1.0 п.п. за год). Наверное нет нужды пояснять, что каждый следующий процент охвата стоит существенно дороже предыдущего, особенно с учетом территории нашей страны.

На фоне мобильного сегмента, направление фиксированной связи выглядит островком стабильности. Пусть немного, но растут все показатели в сегменте - общая выручка на +2.3% до 10,5 млрд и сервисная выручка на +2,8% до 10,4 млрд, выручка от ШПД +4,9% до 3,1 млрд, абонентская база +1,3%. В основном за счет роста ARPU на 3.0% гг. Лишнее подтверждение того, что в итоги мобильного сегмента основной негативный вклад внесли люди, не приехавшие в Россию в 2022 году.

То есть в целом механизм бизнеса ВымпелКом работает и работает неплохо. И если бы сейчас общестрановые риски оставляли возможности для прогнозирования, я бы сказал, что мы можем увидеть более позитивный отчет по итогам 4q2022. К сожалению, сейчас заглядывать вперед даже на месяц - дело бессмысленное.

Отдельной строкой выделю еще один факт - доходы от AdTech и Big Data выросли в Вымпелком на 13,3% год к году.

У компании приемлемая задолженность - всего 141 млрд руб. - валовая, 126,5 млрд - чистый долг, 133,7 млрд - капитализированный лизинг. Показатель финансового рычага - 2,27x - эти цифры будет принимать в расчет будущий покупатель бизнеса ВымпелКом.

Пресс-релиз ВымпелКом, .pdf

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62, российские региональные и зарубежные новости вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: #билайн #Вымпелком #итогиквартала #итоги