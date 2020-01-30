Билайн обеспечил LTE на Гыдане

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Билайн обеспечил LTE на Гыдане

30.01.2020, MForum.ru

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Билайн сообщает о запуске первой базовой станции LTE на Гыданском полуострове, что находится в Ямало-Ненецком автономном округе. Благодаря запуску наземного высокоскоростного канала связи появился доступ в интернета у сотрудников Салмановского (Утреннего) месторождения.

В 2019 году Билайн построил наземную инфраструктуру связи, соединив Ямальский и Гаданский полуострова с "большой землей". Это дало возможность подключить базовую станцию не через спутник, а по фиксированному каналу, что позволило включить ее в режиме LTE.

Салмановское (Утреннее) нефтегазовое месторождение расположено на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа на севере Гыданского полуострова. Это примерно в 230 км от поселка Антипаюта и северо-восточнее поселка Сеяха. Климат суровый: зима длится до 8 месяцев, а температура опускается до -60°C.

Герман Бородов, директор дирекции по работе с ключевыми клиентами ПАО «ВымпелКом»: «С появлением сети стандарта LTE на «Гыдане» появилась возможность быстрой цифровизации месторождения. Высокоскоростная передача данных дает импульс развитию Интернета вещей, а сотрудники Месторождения получат наиболее комфортные условия для жизни. Уже сейчас нами накоплен бесценный опыт работы в тяжелых условиях Крайнего Севера. В ближайшее время Билайн Бизнес планирует существенно увеличить свое присутствие, как на территории Гыданского полуострова, так и на других территориях ЯНАО, с учетом нашего технологического потенциала и лидерства в развитии инфраструктуры связи в Заполярье».

В ЯНАО сети LTE начали появляться в 2013-2014 году. Но, одно дело, запускать сети в Новом Уренгое или Салехарде, другое - на удаленных от населенных пунктов месторождениях. Приятно видеть, что работы по обеспечению региона мобильным и фиксированным ШПД продолжаются, и что на смену медленным и узким спутниковым каналам приходят подключения к наземным линиям.

Подробнее о телекоме в Ямало-Ненецком АО 

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Пресс-релиз Билайн на сайте оператора 

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Билайн стал первым оператором в ЯНАО, обеспечившим на Гыданском полуострове связь LTE

30 января 2020 года, Москва – Билайн Бизнес успешно вывел в эфир первую станцию стандарта LTE на Гыданском полуострове на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). С запуском наземного высокоскоростного канала связи у сотрудников Салмановского (Утреннего) месторождения появился высокоскоростной бесперебойный доступ в сеть интернет.

Год назад Билайн стал первым оператором, построившим наземную инфраструктуру связи, соединив Ямальский и Гыданский полуостров с «большой землей». Это позволило организовать доступ к мобильному интернету на непривычно высоких для этого региона скоростях. Запуск базовой станции позволит работающим на месторождении не чувствовать себя оторванными от цивилизации, полноценно пользоваться мобильным интернетом и общаться с близкими по видеосвязи.

Салмановское (Утреннее) нефтегазовое месторождение расположено на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа на севере Гыданского полуострова. Это примерно в 230 км от поселка Антипаюта и северо-восточнее поселка Сеяха. Климат суровый: зима длится до 8 месяцев, а температура опускается до -60°C.

Герман Бородов, директор дирекции по работе с ключевыми клиентами ПАО «ВымпелКом»:

«С появлением сети стандарта LTE на «Гыдане» появилась возможность быстрой цифровизации месторождения. Высокоскоростная передача данных дает импульс развитию Интернета вещей, а сотрудники Месторождения получат наиболее комфортные условия для жизни. Уже сейчас нами накоплен бесценный опыт работы в тяжелых условиях Крайнего Севера. В ближайшее время Билайн Бизнес планирует существенно увеличить свое присутствие, как на территории Гыданского полуострова, так и на других территориях ЯНАО, с учетом нашего технологического потенциала и лидерства в развитии инфраструктуры связи в Заполярье».

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теги: телеком Билайн ЯНАО LTE

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