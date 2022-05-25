B2B: Вымпелком обеспечил связью новые объекты Бованенковского и Харасавэйского месторождений в ЯНАО

25.05.2022, MForum.ru

Билайн бизнес и АО Газстройпром обеспечили связью GSM/LTE вахтовый поселок и 100 километров зимней автодороге, соединяющей Бованенковское и Харасавэйское месторождения. Это повысило безопасность движения по "зимнику", а тысячи вахтовиков получили возможность общаться с родными.

Обе стороны немало сделали для реализации проекта. Несмотря на температуру ниже 30 градусов и сильный ветер, доставку, монтаж и пуско-наладку оборудования удалось провести в сжатые сроки.

Проект не удалось бы реализовать, если бы билайн бизнес последовательно не занимался бы развитием инфраструктуры связи на полуострове Ямал, в частности, обеспечением месторождений мобильной связью и широкополосными каналами связи с "большой землей".

Олег Андреев, руководитель по работе с нефтегазовым сектором ПАО «ВымпелКом»: «В суровых условиях крайнего севера связь является жизненно необходимой функцией, наличие которой не просто позволяет вахтовым сотрудникам общаться с семьями, а зачастую может спасти в экстренной ситуации. Сложная логистика, отсутствие дорог, суровый температурный режим и шквальный ветер – в таких условиях уникальные специалисты АО «Газстройпром» ведут работы по обустройству крупнейших месторождений газа в России. Помимо социальной важности проекта, развитие инфраструктуры связи позволяет внедрять цифровые сервисы, которые позволяют увеличить производительность труда, положительно влияют на эффективность и безопасность строительства».

пресс-релиз Вымпелком

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теги: телеком Вымпелком билайн бизнес B2B