Пресс-релизы: Тинькофф Инвестиции станут доступны на смарт-часах Apple Watch и Android Wear

MForum.ru
18.09.2018,
Москва, Россия — 18 сентября 2018 г. Клиенты брокерской платформы Тинькофф Инвестиции смогут воспользоваться сервисом на умных часах Apple Watch и Android Wear. Опция станет доступна всем пользователям брокерского сервиса до конца недели.
Таким образом, Тинькофф Инвестиции станут первым на российском рынке инвестиционным мобильным приложением для использования брокерского сервиса с помощью смарт-часов.
Теперь пользователи Тинькофф Инвестиций смогут вывести на циферблат смарт-часов котировки (информацию о рыночной цене) и динамику наиболее интересных ценных бумаг. Данные будут обновляться каждые пять минут, что, с одной стороны, позволит клиентам быть в курсе актуальных изменений на биржевом рынке, а с другой — экономно расходовать заряд аккумулятора умных часов.
Клиенты Тинькофф Инвестиций также будут получать на устройства Apple Watch и Android Wear пуш-уведомления, например — о достижении конкретной ценной бумагой, заранее заданной пользователем в приложении, определенного ценового уровня на бирже.
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теги: мобильные приложения розница услуги инвестиции
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