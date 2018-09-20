Пресс-релизы: Рамблер/касса и Москино запустили мобильное приложение

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Пресс-релизы: Рамблер/касса и Москино запустили мобильное приложение

20.09.2018, MForum.ru

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19.09.2018. Москва. Рамблер/касса разработала мобильное приложение для сети кинотеатров Москино. Пользователи приложения могут не только приобрести билеты на прокатные фильмы, но и ознакомиться с расписанием специальных платных и бесплатных мероприятий сети.

В приложении реализована технология «Рамблер/кассы» «Живой билет», которая позволяет владельцам смартфонов проходить в зал, не распечатывая и не сканируя билеты. При покупке билет автоматически загружается в приложение, и, чтобы пройти в зал, достаточно просто показать его на экране смартфона контролеру. С помощью приложения пользователь может в одно касание превратить «Живой билет» в обычный электронный.

Рамблер/касса разработала мобильное приложение для сети кинотеатров Москино

Для удобства клиентов в приложении реализованы варианты оплаты в один клик: с помощью банковской карты, Apple Pay, Android Pay или PayPal. Пользователи приложения могут привязать банковскую карту или счет PayPal – это позволяет не вводить повторно данные при последующих покупках. При оплате билета картой «Мир» действует скидка 15%.

Олег Андреев, директор по продажам и клиентской поддержки сервиса «Рамблер/касса»: «Команда «Рамблер/кассы» имеет большой опыт в области разработки, сделав уже 18 мобильных приложений для кинотеатров. Наши технологии экономят время пользователей, которые могут оплатить заказ в одно касание и, используя «Живой билет», беспрепятственно пройти через зону контроля. Это делает посещение кинотеатра ещё более комфортным. С помощью приложения можно легко ознакомиться с репертуаром, купить билет на выбранный сеанс, узнавать о действующих акциях и новостях кинотеатра. Мы уверены, что приложение придется по вкусу гостям Москино».

«Мобильное приложение мы выпустили для тех зрителей, кто планирует поход в кино заранее, и кто привык, что всё можно приобрести в своём смартфоне, — рассказала генеральный директор сети кинотеатров Москино Светлана Максимченко, — Уже сегодня мы продаём 30% билетов онлайн. Наши зрители покупают билеты заранее не только на регулярный репертуар, но и на специальные показы. На такие сеансы количество мест ограничено, а интерес очень высокий».

Установить мобильное приложение можно по ссылкам: App Store, Google Play.

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теги: мобильные приложения электронные билеты

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