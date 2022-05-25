Мобильные приложения: Android перестанет быть открытой системой?

MForum.ru

Мобильные приложения: Android перестанет быть открытой системой?

25.05.2022, MForum.ru

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На днях в Xiaomi выпустили обновление Android, которое закроет для абонентов возможность устанавливать и обмениваться APK-файлами. Это означает, что скачивать приложения можно будет практически только из Google Play и вендорских магазинов приложений, при условии благосклонного к ним отношения Google. Тему поднимает КоммерсантЪ, порассуждаю о ней и я.

 

 

Если инициативу поддержат и другие вендоры, это будет означать, что если приложения каких-то банков, например, российских банков, находящихся в санкционном списке США, удалены из Google Play, такие приложения нельзя будет поставить на Android не только с сайта банка, но и через "альтернативные" магазины типа RuStore, который VK планирует открыть сегодня.

Это в целом очень неприятная новость для всех владельцев аппаратов Android - системы, которая многие годы была значительно более открытой, чем iOS и благодаря этому привлекала к себе множество потребителей. Особенно неприятна эта новость для пользователей из России. По вполне понятным причинам. В свое время, когда Google еще покорно удалял из магазина приложений возможность скачивания, например, Pokemon Go для пользователей из России, можно было скачать игру (и ее постоянные обновления) из интернета в виде .apk и продолжать играть. Сейчас, когда речь идет о куда более важных функциональностях, например, о мобильных приложениях крупнейших российских банков, потеря возможности установки этих приложений будет весьма чувствительна для российских пользователей Android. Вплоть до перевода средств в банк, не находящийся под санкциями.

Также уход от свободного скачивания APK может иметь и другое следствие. Под вопросом оказывается возможность российских регуляторов требовать от вендоров предустановку RuStore на смартфоны, предназначенные для России. В случае, если Google сочтет ненужным появление этого магазина, производитель может запретить это своим партнерам, под угрозой лишения вендоров своих лицензий. Что было бы настолько болезненным для вендоров, что они вряд ли будут сопротивляться решению Google.

Если забыть о проблемах именно российского рынка, то в целом движение Google очень неприятно, т.к. оно уменьшает свободу пользователей.

Что делать? Ждать развития событий. Повлиять на них мы пока что не можем. Или можем?

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теги: телеком мобильные приложения Android

© Алексей Бойко, MForum.ru

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