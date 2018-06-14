Мобильные приложения: Топ-20 разработчиков мобильных приложений по версии Tagline

MForum.ru
14.06.2018,
Агентство Тэглайн опубликовало свежий Рейтинг разработчиков мобильных приложений 2018 (при поддержке 65apps) — ключевой инструмент подбора русскоязычных подрядчиков для проектирования, дизайна, разработки, издательства и развития приложений и других решений для мобильных платформ.
Top 20 разработчиков мобильных приложений Тэглайн 2018 (из Top 100)
1. Redmadrobot (0)
2. AGIMA.mobile (0)
3. e-Legion (–1)
3. Touch Instinct (0)
4. 65apps (+1)
5. CleverPumpkin (–1)
6. Heads and Hands (+11)
7. Surf (0)
8. MobileUp (0)
9. AIC (–3)
10. KODE (+16)
11. SimbirSoft (+4)
12. MST (–2)
13. iD EAST (+1)
14. Sebbia (−2)
15. Globus (+15)
16. MediaSoft
17. Actis Wunderman (−1)
18. Articul (−7)
19. Live Typing (+1)
20. ONY (−1)
Полный рейтинг ведущих мобильных разработчиков с данными о платформах разработки (iOS, Android), подробной информацией о стоимости услуг, количестве сотрудников, ключевых клиентах, используемых технических решениях, SLA и работе на субподряд по всем компаниям топа опубликован на сайте Тэглайна.
О рейтинге
Рейтинг разработчиков мобильных приложений выпускается Тэглайном (при поддержке 65apps) в пятый раз. У компаний, вошедших в Рейтинг, коммерческая заказная разработка преобладает над собственными продуктами, а умение решать маркетинговые задачи заказчика не является обязательным критерием для попадания в Топ (в отличие от многих других рейтингов Тэглайна).
Рейтинг сформирован на основе опроса 138 компаний, специализирующихся на мобильной разработке (в меньшей степени — дизайне), а также digital-продакшнов и агентств с производством и/или клиентским офисом в России.
Респонденты выбирали конкурентов и голосовали за лидеров рынка мобильной разработки. Список состоял из 270 компаний, респонденты могли добавлять до 13 собственных вариантов. Каждая выбранная компания оценивалась по 13 качественным параметрам и по активности в тендерах. При формировании рейтингового балла учитывались бизнес-показатели и другие параметры компаний, которые модерировались Редакцией. Больший вес в формуле имели голоса мобильных разработчиков.
Голосование, подача и анализ данных проходили с сентября 2017 по май 2018 года.
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