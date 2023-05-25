Услуги: МТС представила сервис удаленного тестирования мобильных приложений и web-сайтов с базой в 300+ гаджетов

MForum.ru
25.05.2023,
МТС объявила о запуске сервиса удаленного тестирования мобильных приложений и web-сайтов. Проект Sunkey Toolkit в МТС называют не имеющим аналогов в России, а потенциальную прибыль от него оценили более, чем в 300 млн рублей.
Тестирование мобильных приложений - это процесс проверки функциональности, производительности и безопасности приложения на различных устройствах и операционных системах. Как правило, этот процесс включает автоматическое тестирование приложений на наличие ошибок и несоответствий, проверку работы под большой нагрузкой от множества пользователей и на безопасность - для обнаружения уязвимостей и защиты от различных атак.
Sunkey Toolkit это часть инфраструктуры The Platform, размещается в облаке МТС. ИТ-специалисты по клику получают удаленный доступ к хранилищу телефонов и планшетов в системе МТС. Ассортимент девайсов включает более 300 моделей разных лет и брендов. Минимальная цена телефона в хранилище - 6 тысяч рублей, рыночная цена самых дорогих достигает 150+ тысяч рублей. До конца года количество доступных устройств в хранилище превысит 1 тысячу, обещает МТС.
Зачем нужен этот пул телефонов? Для того, чтобы не формировать его самостоятельно каждому из разработчиков или тестировщиков мобильных приложений. Это обещает возможность существенного снижения капиталозатрат разработчиков.
Тестирование можно проводить в режимах "через API" или через Web-cтраницу. Можно тестировать не только приложения, но также веб-приложения, веб-сайты или интерфейсы (UI/visual). Платформа поддерживает интеграцию с сервисами типа Jiara, Git, Appium, SSO и так далее.
Ожидается, что платформа позволяет сокращать время тестирования, вылавливая ошибки и повышая тем самым качество приложений. Как заявляет МТС, до 60% ошибок может быть выявлен за счет наличия в пуле редких моделей телефонов. Сокращение времени тестирования позволяет экономить до 30% тестировщиков и разработчиков, - уверены в МТС.
«Sunkey Toolkit — это отличное решение для тестирования, благодаря которому проводить тесты можно быстрее, удобнее и сразу на большом количестве гаджетов. Сегодня наш сервис уже экономит время и ресурсы при тестировании приложений внутренними командами МТС. Экономия от использования сервиса составляет 160 часов в год на каждую команду разработки», — прокомментировал Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: мобильные приложения тестирование мобильных приложений МТС Sunkey Toolkit
--
Публикации по теме:
25.04. [Новости компаний] Тестирование мобильных приложений / MForum.ru
25.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo K11x с чипсетом Snapdragon 695 SoC, 108 Мп камерой и 120 Гц экраном / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: iQOO Pad и TWS Air Pro представлены официально / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: Представлен iQOO Neo8 Pro с Dimensity 9200+ / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: Nova Y91 представлен официально / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 30 Play NFC – АКБ 6000 мАч и NFC / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30 Pro получит AMOLED-экран и зарядку 68 Вт / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30 5G с Mediatek Dimensity 6080 представлен официально / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix представил смартфон Note 30 / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: iQOO Z7s 5G появился в Индии / MForum.ru
22.05. [Новинки] Слухи: iQOO Pad представят 23 мая / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: Redmi A2 и Redmi A2+ дебютировали в Индии / MForum.ru
19.05. [Новинки] Слухи: Xiaomi Civi 3 дебютирует с чипсетом Dimensity 8200 Ultra / MForum.ru
19.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Narzo N53 с чипсетом Unisoc и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
18.05. [Новинки] Анонсы: Представлен HTC U23 Pro со 108 Мп камерой на базе Snapdragon 7 Gen 1 / MForum.ru
18.05. [Новинки] Это интересно: Lenovo вошла в ТОП5 производителей смартфонов в Европе и Латинской Америке / MForum.ru
17.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30i получил чипсет Helio G85, 64 Мп строенную камеру и быструю зарядку 33 Вт / MForum.ru
17.05. [Новинки] Анонсы: Lava Agni 2 с чипсетом Dimensity 7050 и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
16.05. [Новинки] Слухи: Появились изображения iQOO Neo 8 и Neo 8 Pro / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: Oppo F23 5G дебютировал с экраном 120 Гц и Snapdragon 695 / MForum.ru
15.05. [Новинки] Слухи: Vivo S17e упомянули на официальном сайте / MForum.ru