Услуги: МТС представила сервис удаленного тестирования мобильных приложений и web-сайтов с базой в 300+ гаджетов

25.05.2023, MForum.ru

МТС объявила о запуске сервиса удаленного тестирования мобильных приложений и web-сайтов. Проект Sunkey Toolkit в МТС называют не имеющим аналогов в России, а потенциальную прибыль от него оценили более, чем в 300 млн рублей.

Тестирование мобильных приложений - это процесс проверки функциональности, производительности и безопасности приложения на различных устройствах и операционных системах. Как правило, этот процесс включает автоматическое тестирование приложений на наличие ошибок и несоответствий, проверку работы под большой нагрузкой от множества пользователей и на безопасность - для обнаружения уязвимостей и защиты от различных атак.

Sunkey Toolkit это часть инфраструктуры The Platform, размещается в облаке МТС. ИТ-специалисты по клику получают удаленный доступ к хранилищу телефонов и планшетов в системе МТС. Ассортимент девайсов включает более 300 моделей разных лет и брендов. Минимальная цена телефона в хранилище - 6 тысяч рублей, рыночная цена самых дорогих достигает 150+ тысяч рублей. До конца года количество доступных устройств в хранилище превысит 1 тысячу, обещает МТС.

Зачем нужен этот пул телефонов? Для того, чтобы не формировать его самостоятельно каждому из разработчиков или тестировщиков мобильных приложений. Это обещает возможность существенного снижения капиталозатрат разработчиков.

Тестирование можно проводить в режимах "через API" или через Web-cтраницу. Можно тестировать не только приложения, но также веб-приложения, веб-сайты или интерфейсы (UI/visual). Платформа поддерживает интеграцию с сервисами типа Jiara, Git, Appium, SSO и так далее.

Ожидается, что платформа позволяет сокращать время тестирования, вылавливая ошибки и повышая тем самым качество приложений. Как заявляет МТС, до 60% ошибок может быть выявлен за счет наличия в пуле редких моделей телефонов. Сокращение времени тестирования позволяет экономить до 30% тестировщиков и разработчиков, - уверены в МТС.

«Sunkey Toolkit — это отличное решение для тестирования, благодаря которому проводить тесты можно быстрее, удобнее и сразу на большом количестве гаджетов. Сегодня наш сервис уже экономит время и ресурсы при тестировании приложений внутренними командами МТС. Экономия от использования сервиса составляет 160 часов в год на каждую команду разработки», — прокомментировал Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС.

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теги: мобильные приложения тестирование мобильных приложений МТС Sunkey Toolkit

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