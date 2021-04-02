Оптимизация: Билайн создал дочернюю компанию ВК-ИТ для развития и поддержки IT-продуктов

02.04.2021, MForum.ru

Идея, стоящая за выделением IT-структур в отдельные бизнесы, вполне очевидна. Государство предлагает сейчас IT-компаниям вполне ощутимый набор льгот, налоговых и иных, поэтому, что называется, грех не воспользоваться. Скорее всего, аналогичным образом поступят многие крупные бизнесы - операторы сотовой связи, а также другие большие компании.

Кроме того, это в целом здравая инициатива. IT-структура, выделенное в юрлицо, лучше управляется, ее уже не обязательно рассматривать, как центр расходов, она вполне может быть одним из центров формирования доходов материнской компании, если ставить перед ней задачу обслуживания не только материнского бизнеса, но и других участников рынка. Это позволяет держать такую структуру, что называется "в тонусе", заставляя ее подтянуться до конкурентного уровня, характерного для рынка.

В общем, плюсов от такого выстраивания бизнеса меньше, чем минусов.

Руководить новой структурой "ВК-ИТ" в должности генерального директора будет Игорь Мельник.

Компания будет разрабатывать для Билайн и других компаний группы VEON ИТ-продукты, начиная с разработки программного обеспечения и заканчивая его внедрением. Также компания будет заниматься эксплуатационной̆ поддержкой разрабатываемого программного обеспечения, поддерживать его надежную работу и добавлять новые функции.

Компания «ВК-ИТ» возьмет на себя как разработку новых, так и развитие существующих ИТ-продуктов, ранее созданных аутсорсинговыми компаниями по заказу Билайн. Среди этих продуктов будут как инфраструктурные платформы и высоконагруженные элементы ИТ-ландшафта, так и мобильные приложения, и пользовательские интерфейсы. Компания планирует развивать компетенции во всех основных технологических стеках.

«ВК-ИТ» будет разрабатывать и поддерживать системы, связанные с биллингом, электронной коммерцией, работой с клиентами, планированием и отслеживанием заказов, управлением сетями радиодоступа, производительностью сети, и другие системы.

В «ВК-ИТ» в первый год работы планируется привлечь около 200-300 сотрудников. Так как в Билайн идет масштабная цифровизация, их количество может увеличиться. Все сотрудники будут работать полностью удаленно, в ряде регионов планируется создать рабочие пространства в формате CoWorking или Coloborative Space.

пресс-релиз

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