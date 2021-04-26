Мобильные приложения: Законодатели пытаются переформулировать требования предустановки приложений

26.04.2021, MForum.ru

Первая версия требований обязательной предустановки российских приложений на смартфоны привела к скандалу, связанному с установкой на смартфоны Samsung неудаляемых приложений Яндекса.

Как выяснилось, скандал регуляторам не был нужен, и теперь, как минимум на словах, все вроде как не против, если приложения все же можно будет удалить, не будучи хакером или специалистом. По крайней мере именно об этом заявили и в Яндексе, и в Huawei.

А в Минцифре попытались отреагировать, увы, неуклюже. Как сообщает КоммерсантЪ, в Минцифры разработали проект поправок, но его формулировки невнятны и допускают широкие толкования. Поэтому опубликованный было проект уже удалили из публичного доступа и направили на обсуждение другим участникам рынка и в другие ведомства.

Основное, и это хорошая новость, в том, что производители смартфонов, планшетов, компьютеров и смарт-ТВ обязаны будут дать возможность пользователю снести любое из предустановленных приложений. Это правильно и это было бы неплохо.

Но есть нюансы.

В проекте появилось понятие платы за установку. Такая плата может взиматься за установку того или другого софта "на более благоприятных условиях", чем софт производителя телефона или владельца ОС.

Эта формулировка и является проблемной. Ведь ее можно понять и так, что если компания-производитель софта заплатит производителю телефона, то ее приложения можно будет установить, как софт производителя, то есть опять же, лишив пользователя права очистить от них свой смартфон или другое устройство.

В Минцифры газете пояснили, что имелось в виду лишь возможность платного улучшения места установки того или иного приложения, например, его предустановка за деньги на первый экран, а "священную корову" удаляемости этот пункт не коснется.

Очевидно, что в документе следует прописать этот ключевой принцип так, чтобы не оставалось лазеек для толкований.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.

теги: телеком ррегулирование Минцифры регулирование мобильные приложения отечественный софт