Тренды: На Аврору дадут 300 млрд?

14.08.2023, MForum.ru

В такую сумму оценивают в Роскомнадзоре доработку ОС «Аврора» с целью ее адаптации к мобильным устройствам, узнали в КоммерсантЪ.

Вряд ли после этого можно сомневаться в самых серьезных планах по вытеснению устройств под зарубежными мобильными ОС Android и iOS с рынка России. Несколько лет до этого еще есть, устройства под ОС Аврора вряд ли появятся в массовом сегменте до 2027 года. Впрочем, раньше на нашем рынке могут появиться потребительские устройства под ОС Роса, согласно планам этой компании - в 2024 году. Пока что формулировки хотелок властей звучат мягче - «избавиться от тотального доминирования американских ОС». Но аппетит зачастую приходит во время еды.

Пока что не ясно, кого лучше финансировать. Ведь даже замечательная ОС мертва без развитой экосистемы мобильных приложений. Поэтому на рынке говорят и о необходимости финансово стимулировать не только (не столько?) разработчиков мобильных ОС, сколько разработчиков мобильных приложений для отечественных мобильных ОС. С другой стороны, обделять разработчиков ОС тоже не вариант, например, нужно своевременное появление драйверов ОС под каждое мобильное устройство, доступное на рынке.

Господдержка - это ключ к успешности плана. Для бизнеса слишком рискованно инвестировать, что в разработку российских ОС, что в адаптацию к ним мобильных приложений. Сегодня курс государства один, завтра он может поменяться, стать менее жестким по отношению к зарубежным мобильным ОС, тогда вложения российских бизнесменов пропадут. Так что практически все участники рынка предпочли бы инвестировать в проекты, связанные с экосистемой российских мобильных ОС, бюджетные средства. Или, в крайнем случае, вести разработку на паях с государством.

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теги: тренды российские ОС мобильные ОС мобильные приложения господдержка госфинансирование

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