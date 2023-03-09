Услуги: МегаФон предлагает B2B клиентам российские ОС на базе Linux в своем облаке

09.03.2023, MForum.ru

Вместо зарубежных ОС, таких как MS Windows или Mac OS, МегаФон предлагает корпоративным клиентам отечественные линукс-версии: Asta Linux, Альт и Ред ОС, включенные в единый реестр российского ПО Минцифры. Облачная модель, по которой предлагается пользование российскими ОС, должна упростить российским бизнесам переход на новое ПО.

«После ухода иностранных вендоров многие компании остались без обновления продуктов и поддержки. Мы предоставляем своим клиентам линейку продуктов от ведущих российских разработчиков программных решений. Использование отечественных операционных систем по облачной модели упрощает процесс импортозамещения как для крупных заказчиков, выбравших облачный подход развития информационных систем, так и для малого и среднего бизнеса, ищущего надежную инфраструктуру под небольшой объем задач», - говорит Александр Осипов, директор по облачным платформам и инфраструктурным решениям МегаФона.

«МегаФон Облако» аттестовано в соответствии с ФЗ-152 и ФЗ-187, а также ГОСТ 57580, что позволяет размещать в нем, в том числе и государственные информсистемы, включая те, которые сейчас принято относить к критической информационной инфраструктуре. То же касается и банковских систем, в целом ПО финансового сектора, включая оказывающих финансовые услуги по лицензии ЦБ РФ.

Программные решения доступны по модели с ежемесячной оплатой, оформить подписку можно в личном кабинете, выбрав соответствующий шаблон.

Похоже, Мегафон предлагает быстрое и простое решение для тех, кто оказался в ситуации, когда требуется перейти на пользование "реестровым" отечественным ПО, начиная с ОС.

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теги: услуги B2B Облачные услуги МегаФон российское ПО российские ОС отечественное ПО

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