Искусственный интеллект: Нейросеть для контроля чистоты помещений от Билайн Big Data & AI включена в реестр российского ПО

MForum.ru

Искусственный интеллект: Нейросеть для контроля чистоты помещений от Билайн Big Data & AI включена в реестр российского ПО

31.07.2025, MForum.ru

Разработанное в Билайн Big Data & AI решение для мониторинга обращения с твердыми коммунальными и бытовыми отходами в реестр российского ПО. Решение основано на применении компьютерного зрения и призвано контролировать состояние мусорных площадок на придомовых территориях. Включение в реестр подтверждает, что созданное командой Билайн ПО соответствует требованиям Минцифры к российским разработкам.

Решение «Мониторинг обращения с ТКО» — это ПО, предназначенное для учреждений, контролирующих вывоз мусора на площадках сбора твердых коммунальных отходов. Нейросеть анализирует изображение с камер наблюдения в режиме реального времени и определяет степень заполненности контейнеров и наличие мусора в прилегающей зоне, а затем присваивает соответствующий статус «чисто» или «грязно» каждой площадке. По результатам внедрения, точность работы модели составляет около 98%.

Также система фиксирует государственные регистрационные номера автомобилей, которые останавливаются рядом с площадкой дольше чем на 15 секунд. При этом нейросеть различает тип транспортного средства: мусоровоз, грузовая или легковая машина. Это позволяет не только определить, когда приезжал мусоровоз, но также выявить случаи несанкционированного выброса крупногабаритного мусора на придомовой территории.

Аналитика доступна в личном кабинете пользователя, где можно увидеть статус каждой площадки с «шагом» в полчаса, проследить историю событий и оперативно выявить нарушения. Также пользователь может формировать отчеты по настроенным фильтрам. Такой подход помогает администрациям городов и ответственным сотрудникам быстро реагировать на проблемы, повышать качество управления отходами и делать городскую среду чище.

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна:

«Для муниципальных служб внедрение такого решения означает сокращение времени на обработку жалоб граждан и повышение прозрачности работы подрядных организаций, а для компаний-операторов — снижение количества штрафов за несвоевременный вывоз отходов. Система легко масштабируется и может работать с любым количеством камер, что позволяет адаптировать ее под нужды конкретного города или района».

Система используется для контроля вывоза мусора на ряде контейнерных площадок в Нижнем Новгороде, где позволяет своевременно выявлять случаи переполнения и нарушения графика вывоза. Кроме того, в рамках сотрудничества с Горкомэкологией Нижнего Новгорода продукт помогает бороться с незаконными свалками за пределами города. На полях, где регулярно появляется несанкционированный мусор, установлены камеры, фиксирующие государственные номера автомобилей и отслеживающие появление мусора на открытой территории.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: Билайн ВымпелКом искусственный интеллект применения российское ПО реестровое

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

01.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A17 замечен на рендерах / MForum.ru

31.07. [Новинки] Анонсы: HMD FC Barcelona 3210 – телефон с ИИ для фанатов Barça / MForum.ru

29.07. [Новинки] Анонсы: Vivo Y400 на базе Snapdragon 685 представлен в Индонезии / MForum.ru

28.07. [Новинки] Анонсы: itel Super Guru 4G Max – кнопочный телефон с искусственным интеллектом для Индии / MForum.ru

25.07. [Новинки] Анонсы: Realme 15 с АКБ 7000 мАч и быстрой зарядкой 80 Вт представлен официально / MForum.ru

25.07. [Новинки] Анонсы: Realme 15 Pro с Snapdragon 7 Gen 4 и тремя 50 Мп камерами представлен официально / MForum.ru

25.07. [Новинки] Анонсы: Honor Pad X7 с Android 15 представлен официально / MForum.ru

24.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi 15C 5G / MForum.ru

24.07. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 80 Lite 4G представлен официально / MForum.ru

23.07. [Новинки] Слухи: Vivo V60 могут анонсировать 12 августа / MForum.ru

23.07. [Новинки] Слухи: Redmi Turbo 5 может получить Dimensity 8500 Ultra / MForum.ru

22.07. [Новинки] Анонсы: Oppo K13 Turbo и K13 Turbo Pro с активным охлаждением представлены официально / MForum.ru

22.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi Note 15 Pro + / MForum.ru

21.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F36 5G появился в Индии / MForum.ru

21.07. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50 5G и Y50m 5G представлены официально / MForum.ru

21.07. [Новинки] Анонсы: Realme Buds T200 представлены официально / MForum.ru

18.07. [Новинки] Слухи: Tecno работает над Phantom Ultimate G Fold / MForum.ru

17.07. [Новинки] Анонсы: Wiko Enjoy 80 Pro с HarmonyOS представлен официально / MForum.ru

17.07. [Новинки] Анонсы: Honor X70 представлен официально / MForum.ru

16.07. [Новинки] Анонсы: Игровой планшет Honor Pad GT2 Pro представлен официально / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: