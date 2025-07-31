Искусственный интеллект: Нейросеть для контроля чистоты помещений от Билайн Big Data & AI включена в реестр российского ПО

31.07.2025, MForum.ru

Разработанное в Билайн Big Data & AI решение для мониторинга обращения с твердыми коммунальными и бытовыми отходами в реестр российского ПО. Решение основано на применении компьютерного зрения и призвано контролировать состояние мусорных площадок на придомовых территориях. Включение в реестр подтверждает, что созданное командой Билайн ПО соответствует требованиям Минцифры к российским разработкам.

Решение «Мониторинг обращения с ТКО» — это ПО, предназначенное для учреждений, контролирующих вывоз мусора на площадках сбора твердых коммунальных отходов. Нейросеть анализирует изображение с камер наблюдения в режиме реального времени и определяет степень заполненности контейнеров и наличие мусора в прилегающей зоне, а затем присваивает соответствующий статус «чисто» или «грязно» каждой площадке. По результатам внедрения, точность работы модели составляет около 98%.

Также система фиксирует государственные регистрационные номера автомобилей, которые останавливаются рядом с площадкой дольше чем на 15 секунд. При этом нейросеть различает тип транспортного средства: мусоровоз, грузовая или легковая машина. Это позволяет не только определить, когда приезжал мусоровоз, но также выявить случаи несанкционированного выброса крупногабаритного мусора на придомовой территории.

Аналитика доступна в личном кабинете пользователя, где можно увидеть статус каждой площадки с «шагом» в полчаса, проследить историю событий и оперативно выявить нарушения. Также пользователь может формировать отчеты по настроенным фильтрам. Такой подход помогает администрациям городов и ответственным сотрудникам быстро реагировать на проблемы, повышать качество управления отходами и делать городскую среду чище.

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна:

«Для муниципальных служб внедрение такого решения означает сокращение времени на обработку жалоб граждан и повышение прозрачности работы подрядных организаций, а для компаний-операторов — снижение количества штрафов за несвоевременный вывоз отходов. Система легко масштабируется и может работать с любым количеством камер, что позволяет адаптировать ее под нужды конкретного города или района».

Система используется для контроля вывоза мусора на ряде контейнерных площадок в Нижнем Новгороде, где позволяет своевременно выявлять случаи переполнения и нарушения графика вывоза. Кроме того, в рамках сотрудничества с Горкомэкологией Нижнего Новгорода продукт помогает бороться с незаконными свалками за пределами города. На полях, где регулярно появляется несанкционированный мусор, установлены камеры, фиксирующие государственные номера автомобилей и отслеживающие появление мусора на открытой территории.

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теги: Билайн ВымпелКом искусственный интеллект применения российское ПО реестровое

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