Российское ПО: Система МТС для управления экологическими рисками стала реестровой

MForum.ru

Российское ПО: Система МТС для управления экологическими рисками стала реестровой

27.08.2025, MForum.ru

МТС сообщает о регистрации ПО "Система проактивного управления экологическими рисками» (ПО СПУЭР) в Реестре ИИ-решений Минпромторга. Это первое решение в реестре, направленное на обеспечение экологической безопасности.

Программное решение предназначено для автоматизации процессов экологического менеджмента, управления экологическими рисками и поддержки принятия решений. Система анализирует экологическую обстановку за 48 часов, строит динамические прогнозы состояния воздушного бассейна и выявляет вклад конкретных источников в загрязнение атмосферы. Благодаря машинному обучению повышается точность прогнозирования, а использование международных и российских моделей позволяет учитывать сложные метеорологические условия.

Сервис автоматически формирует отчёты и информационные панели, моделирует рассеивание загрязняющих веществ, учитывает сводки неблагоприятных метеоусловий и позволяет фиксировать экологические инциденты. В случае превышения концентрации вредных веществ система определяет вероятный источник загрязнения и формирует итоговую матрицу вероятностей для расследования.

Наличие локальной системы экологического прогнозирования и управления рисками на предприятии позволяет избежать необоснованного снижения производства: бизнес может экономить до 50% возможных потерь от падения производительности. В частности, снижение риска простоя при неблагоприятных метеоусловиях обеспечивает предприятиям существенную экономию.

«Сегодня экологическая безопасность становится фактором не только устойчивого развития бизнеса, но и качества жизни людей. Система проактивного управления экологическими рисками помогает компаниям заранее выявлять угрозы, минимизировать убытки и принимать взвешенные решения на основе точных прогнозов. В настоящий момент наше решение уже внедрено в 14 регионах России в сфере металлургии, удобрений, целлюлозно-бумажной промышленности и в других», — отметила руководитель центра МТС Экология Олеся Суханос.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: российское ПО МТС экология реестровые

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

31.07. [Новости компаний] Искусственный интеллект: Нейросеть для контроля чистоты помещений от Билайн Big Data & AI включена в реестр российского ПО / MForum.ru

30.07. [Новости компаний] Облачные сервисы: MWS Cloud в 3.3 раза нарастила облако в Сибири и на треть – в московских ЦОД / MForum.ru

20.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Московской области - оператор подписал соглашение с правительством МО / MForum.ru

22.05. [Новости компаний] IT: Билайн и ICL Services переводят госслужащих ЛО на российское ПО / MForum.ru

03.10. [Новости компаний] Облачные сервисы: МТС Web Services (МТС) сообщает о запуске облачной BI-платформы для анализа и визуализации данных любой сложности / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

28.08. [Новинки] Анонсы: Honor X7d с АКБ 6500 мАч представлен официально / MForum.ru

26.08. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Honor Magic V Flip 2 представлен официально / MForum.ru

26.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S10 Lite представлен официально / MForum.ru

25.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A07 с Helio G99 и очень привлекательной ценой представлен официально / MForum.ru

22.08. [Новинки] Анонсы:Redmi Note 15 Pro и Note 15 Pro+ представлены официально / MForum.ru

22.08. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 15 со Snapdragon 6 Gen 3 и АКБ 5800 мАч представлен официально / MForum.ru

21.08. [Новинки] Слухи: Honor работает над смартфоном с АКБ емкостью 10 000 мАч / MForum.ru

21.08. [Новинки] Анонсы: Lava Play Ultra – первый игровой смартфон от Lava / MForum.ru

20.08. [Новинки] Слухи: iPhone 17e могут представить в следующем году / MForum.ru

20.08. [Новинки] Анонсы: Honor X7c 5G представлен официально / MForum.ru

19.08. [Новинки] Слухи: Meizu 22 сертифицирован по стандарту 3C, раскрыты основные характеристики / MForum.ru

19.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты цены Xiaomi 15T и 15T Pro / MForum.ru

18.08. [Новинки] Слухи: Бюджетный крепыш Doogee Fire 3 готовится к анонсу / MForum.ru

18.08. [Новинки] Слухи: Doogee S200 Ultra с двумя дисплеями готовится к анонсу / MForum.ru

18.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo G3 появился в Китае / MForum.ru

15.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Spark Go 5G c камерой на 50 МП и АКБ 6000 мАч / MForum.ru

15.08. [Новинки] Анонсы: Умные очки HTC Vive Eagle AI представлены официально / MForum.ru

14.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 Edge на базе Snapdragon 8 Elite 2 замечен в базе Geekbench / MForum.ru

13.08. [Новинки] Слухи: Появились новые данные о чипсете iPhone 17 Air / MForum.ru

13.08. [Новинки] Анонсы: Poco M7 Plus 5G официально представлен в Индии / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: