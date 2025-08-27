Российское ПО: Система МТС для управления экологическими рисками стала реестровой

MForum.ru
27.08.2025,
МТС сообщает о регистрации ПО "Система проактивного управления экологическими рисками» (ПО СПУЭР) в Реестре ИИ-решений Минпромторга. Это первое решение в реестре, направленное на обеспечение экологической безопасности.
Программное решение предназначено для автоматизации процессов экологического менеджмента, управления экологическими рисками и поддержки принятия решений. Система анализирует экологическую обстановку за 48 часов, строит динамические прогнозы состояния воздушного бассейна и выявляет вклад конкретных источников в загрязнение атмосферы. Благодаря машинному обучению повышается точность прогнозирования, а использование международных и российских моделей позволяет учитывать сложные метеорологические условия.
Сервис автоматически формирует отчёты и информационные панели, моделирует рассеивание загрязняющих веществ, учитывает сводки неблагоприятных метеоусловий и позволяет фиксировать экологические инциденты. В случае превышения концентрации вредных веществ система определяет вероятный источник загрязнения и формирует итоговую матрицу вероятностей для расследования.
Наличие локальной системы экологического прогнозирования и управления рисками на предприятии позволяет избежать необоснованного снижения производства: бизнес может экономить до 50% возможных потерь от падения производительности. В частности, снижение риска простоя при неблагоприятных метеоусловиях обеспечивает предприятиям существенную экономию.
«Сегодня экологическая безопасность становится фактором не только устойчивого развития бизнеса, но и качества жизни людей. Система проактивного управления экологическими рисками помогает компаниям заранее выявлять угрозы, минимизировать убытки и принимать взвешенные решения на основе точных прогнозов. В настоящий момент наше решение уже внедрено в 14 регионах России в сфере металлургии, удобрений, целлюлозно-бумажной промышленности и в других», — отметила руководитель центра МТС Экология Олеся Суханос.
