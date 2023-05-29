Российское ПО: Гендиректор «Мойофис» о переходе на российское офисное ПО

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Российское ПО: Гендиректор «Мойофис» о переходе на российское офисное ПО

29.05.2023, MForum.ru

Гендиректор «Мойофиса» (Новые облачные технологии) Павел Калякин пообщался с журналистами Ведомостей. Получилось интересное. Читайте в газете целиком, ниже приведу отдельные цифры и несколько цитат-тизеров.

 

 

Бизнес и госсектор продолжают использовать зарубежное ПО (70%-90% компаний), не спешат переходить на отечественное и теперь многие попадут в неприятную для них ситуацию: законодательство требует от них перехода до конца 2024 года, а физически он занимает в более-менее комфортном темпе 1.5 года. И кто не стартовал вовремя, столкнется с проблемами: переход комфортным уже не будет, а российские поставщики могут оказаться перегруженными, если все придут к ним одновременно.

За счет тех, кто уже переходит на российское ПО выручка «Мойофис» выросла в 2022 году в 4 раза до 3.3 млрд, но могло бы быть на порядок больше. Оценка компанией доли российских поставщиков офисного ПО - около 16% на российском рынке (10% у «Мойофис»).

Разработчики отечественного ПО вынуждены много тратить на консалтинг и обучение, разработку. Быстро увеличивают штат - «Мойофис» вырос на треть, +468 человек в 2022 году. Расширяют набор ПО за пределы офисной классики, например, у «Мойофис» появился Squadus - «цифровое пространство» для структурирования чатов, документов, аудио- и видеозвонков и конференций. Другая новинка: «Mailion. Сертифицированны» - почтовая система с сертификатом ФСТЭК России.

Компания позитивно отмечает поддержку государства, самое существенное влияние дала льгота по соцналогу - 7.6% вместо примерно 30%, и 0% налога на прибыль вместо 20%. Это позволило сэкономить 400 млн рублей. Компания говорит о реинвестициях всех этих средств. Но есть и претензии к государству, вот несколько цитат-тизеров Павла Калякина:

- «объективно считаю, что государство перестало принимать меры против пиратства в корпоративном сегменте»;

- «у государства нет явной риторики, что надо покупать российское и легальное»;

- «не хватает позитивного посыла: например, покупай российское, гордись им»;

- Минцифры «было бы полезно детализировать требования по переходу на российское ПО».

В Мойофис планируют активную международную экспансию, после 2024 года. На российском рынке быстро растет число партнеров/дистрибуторов - их уже более 2500.

Присматриваются к идее внедрения ИИ/ML в офисные продукты.

В школах переход с продуктов Microsoft идет быстрее, чем в бизнесе, уже порядка треть школ оснащены другими продуктами. \\

Мнение:

Понятно желание производителя, слегка завуалированное под призывы «покупать российское», чтобы государство жестко принудило рынок пользоваться его продуктом. Но мы знаем, что на рынке офисного ПО в России позиция «Мойофис» близка к монопольной, так что говоря о «российском продукте», компания по сути говорит о себе. Это желание есть практически у любого бизнесмена.

Позиция Минцифры разумная - регулятор не хотел бы «наломать дров», принуждая бизнесы переходить на российский софт в экстренном порядке. Ситуация далека от однозначности, а российские продукты - от совершенства. В такой ситуации спешка неуместна, и все, что сейчас происходит на рынке ПО в России, объективно отражает реалии, вряд ли требуя от регулятора каких-то дополнительных мер стимулирования и вмешательства. Когда рынок и продукты созреют, бизнесы сами примут решения о переходе на отечественное ПО, вряд ли стоит их в этом подгонять. Именно в таком режиме процесс пройдет наименее болезненным способом.

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теги: российское ПО отечественное ПО офисное ПО

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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