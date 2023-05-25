Отечественное ПО: Росатом приобрел пакет лицензий на продукты МойОфис в объеме 100 тысяч

MForum.ru

Отечественное ПО: Росатом приобрел пакет лицензий на продукты МойОфис в объеме 100 тысяч

25.05.2023, MForum.ru

Из них 35 тыс было приобретено в период 2020-2021, еще 65 тысяч - в 2022 году. Из них 66 тыс - "Мойофис стандартный", 34 тыс - "Мойофис профессиональный". Данные сообщают Ведомости. Сумма сделки неизвестна. Примерная оценка стоимости 100 тыс. лицензий для Росатома - от 1,1 млрд с учетом возможных скидок за объем. Сопоставимый объем лицензий МойОфис проданы в ВТБ (оценка сделки - 1,2 млрд).

Можно ожидать, что спрос на отечественное офисное ПО будет нарастать, но в отношении темпов перехода на отечественное ПО оценки расходятся. Пока что только владельцы так называемой "критической информационной инфраструктуры" вынуждены переходить на отечественное ПО, коммерческие структуры пока что не спешат с таким переходом. В зависимости от различных факторов, регуляционных и политических, такой переход может замедлиться или ускориться.

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теги: отечественное ПО офисное ПО

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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