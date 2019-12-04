IT: Headwind Solutions представила платформу для управления корпоративными мобильными устройствами

MForum.ru
04.12.2019,
Петербургская компания “Headwind Solutions” разработала программную систему MDM (Mobile Device Management), облегчающую работу системных администраторов по управлению корпоративными мобильными устройствами.
По замыслу главного разработчика Всеволода Майорова, платформа призвана сократить затраты времени системного администратора на поддержку парка мобильных устройств компании, свести управление в единый центр, а также заставить сотрудников сосредоточиться на рабочих задачах.
Одна из самых полезных функций системы – предоставление библиотеки для интеграции любых мобильных приложений с Headwind MDM, после чего для этих мобильных приложений становится доступным удаленное логирование и централизованная настройка.
Платформа внесена в реестр российских программ Минкомсвязи как отечественный продукт, рекомендованный к использованию в государственных организациях.
Разработчики считают, что платформа MDM сможет стать подспорьем для компаний с большим штатом сотрудников, осуществляющих выездную работу: компании оптовой торговли, легковое и грузовое такси, сервисы логистики и грузоперевозок, складские сервисы и т.д.
Базовая версия приложения доступна для свободного скачивания и внедрению в рабочие процессы компании: https://h-mdm.com/ru/home/
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теги: IT российское ПО MDM сделано в России информационные технологии открытый код
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