Регулирование: Минцифры предлагает сократить размер банковских комиссий при оплате услуг связи

MForum.ru
11.05.2022,
Очередное грамотное предложение Минцифры - сократить размер банковских комиссий при оплате услуг операторов сотовой связи через мобильные приложения и сайты уровнем не более 1%. Тему первыми подняли Известия.
Как правило, с абонента комиссия за платеж в пользу оператора мобильной связи сейчас не взимается, а вот операторы платят за так называемый эквайринг. Сейчас комиссия в среднем составляет 1,4-1,5%, но может достигать и 2,7%.
Сразу отмечу, что оно еще не принято, пока что только направлено в ЦБ и в Минэкономразвития. Более того, оно еще носит временный характер - до 31 августа. Хотя в России временные меры нередко превращаются в долговременные.
Если инициатива пройдет рогатки банкиров и экономистов, это позволит операторам сэкономить вполне ощутимую сумму - в несколько сотен миллионов рублей, вплоть до полмиллиарда. Решение очень актуальное, его следует как можно скорее принять и затем продлить.
Кто-может сказать, что это нерыночная мера, но пока у населения нет альтернативы фиатным деньгам в виде свободного пользования криптовалютами в качестве платежного средства, кто-то должен ограничивать аппетиты банкиров.
Тем более, что связь нужна всем, включая и банки. А возможности развития телекома в России на сегодня поставлены санкциями под большой вопрос. Как минимум, существенно поднимется стоимость сетевого телеком-оборудования, вырастут сроки его поставки. Это при условии, что его вообще получится приобрести и ввезти в Россию. Об отечественной альтернативе на сегодня говорить не приходится. Поэтому любые инициативы, уменьшающие затраты операторов сейчас следует считать стратегически важными для страны. И соответствующую инициативу Минцифры стоит поддержать именно в этом ключе. \\
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теги: телеком регулирование Минцифры комиссии
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