Развитие сетей: ВымпелКом построил сеть с охватом более 800 кв.км на полуострове Гыдан

22.06.2023, MForum.ru

Стройка завершилась еще в 2022 году, сейчас компания отмечает годовой рост потребления интернет-трафика почти на 75% и заметный прирост продолжительности разговоров - до более, чем 3 млн минут в месяц.

Строить в таких местах, как Гыдан, совсем не просто. Оборудование вначале доставлялось ледоколом через Архангельск, монтажников забрасывали вертолетом. В таких местах приходится применять специальное оборудование, которое остается работоспособным при низких температурах и сильной ветровой нагрузки.

По данным компании, Вымпелком остается единственным оператором, предоставляющим услуги голосовой связи и LTE интернета на Салмановском месторождении и в аэропорту Утренний на полуострове.

пресс-релиз

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теги: ВымпелКом билайн развитие сетей ЯНАО Гыдан

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