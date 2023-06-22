Развитие сетей: ВымпелКом построил сеть с охватом более 800 кв.км на полуострове Гыдан

MForum.ru
22.06.2023,
Стройка завершилась еще в 2022 году, сейчас компания отмечает годовой рост потребления интернет-трафика почти на 75% и заметный прирост продолжительности разговоров - до более, чем 3 млн минут в месяц.
Строить в таких местах, как Гыдан, совсем не просто. Оборудование вначале доставлялось ледоколом через Архангельск, монтажников забрасывали вертолетом. В таких местах приходится применять специальное оборудование, которое остается работоспособным при низких температурах и сильной ветровой нагрузки.
По данным компании, Вымпелком остается единственным оператором, предоставляющим услуги голосовой связи и LTE интернета на Салмановском месторождении и в аэропорту Утренний на полуострове.
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теги: ВымпелКом билайн развитие сетей ЯНАО Гыдан
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