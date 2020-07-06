Кадры: Билайн Бизнес займется ГЧП-проектами

MForum.ru
06.07.2020,
ГЧП, это аббревиатура для обозначения государственно-частного партнерства. Бизнес подразделение ВымпелКома "Билайн бизнес" и АНО "Национальный центр ГЧП", подписали соглашение о намерениях. В рамках сотрудничества, Билайн подключится к платформе РОСИНФРА (https://rosinfra.ru/project), сможет предлагать инновационные решения и содействовать запуску проектных инициатив в ИТ-сфере.
Также Билайн Бизнес сможет участвовать в антикризисной программе поддержки регионов, запущенной ВЭБ.РФ и Национальным центром ГЧП. Участники намерены повышать качество инфраструктурных проектов "с информационно-телекоммуникационным компонентом", реализуемых с привлечением частных инвестиций.
Кроме непосредственного участия в инфраструктурных проектах различного уровня, в Билайн Бизнес также займутся экспертизой качества проектных инициатив регионов и поиском партнеров для их реализации.
В проекте планируется попробовать задействовать технологии Big Data Билайн, чтобы оценить спрос на планируемые инфраструктурные объекты - эта информация, как ожидается, позволит структурировать проекты в регионах. По итогам пилотного внедрения такого подхода, НЦ ГЧП и ВымпелКом планируют сформировать и предложить инфраструктурному рынку продуктовое решение для маркетингового анализа потенциальной загрузки объектов инфраструктуры.
Арташес Сивков, исполнительный вице-президент ПАО «ВымпелКом» по развитию корпоративного бизнеса:
«Предоставление экспертизы и возможностей бизнеса по запросу федеральных или региональных органов власти – это устойчивый тренд и перспективная форма сотрудничества, где выигрывают все задействованные стороны. Государственно-частное партнерство обладает огромным потенциалом в части реализации инфраструктурных проектов, обеспечивая поступательное экономическое развитие регионов. Наибольшая синергия важна там, где государство и бизнес имеют взаимовыгодные интересы, но не могут эффективно действовать в одиночку.»
Билайн не первый год участвует в развитии инфраструктуры телекоммуникаций и, в целом, безопасной и комфортной городской среды с использованием технологий AI. В 2019 году компания заключила соглашения о развитии инфраструктуры с 13 субъектами РФ.
Билайн первым на Ямальском полуострове предоставил широкополосный канал передачи данных, затем и на Гыданском полуострове (ЯНАО). В партнерстве с Национальным центром ГЧП, Билайн Бизнес сможет масштабировать свою активность и в других регионах страны. \\
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