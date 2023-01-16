Видеоаналитика: МТС внедрила интеллектуальную систему безопасности на базе видеоаналитики на территории логистического узла в Коротчеево

16.01.2023, MForum.ru

Клиентом выступила компания РЖД-Логистика. Интеллектуальная система безопасности построена на базе системы видеоаналитики на территории логистического узла в Коротчеево, что под Новым Уренгоем. Платформа с Full-HD камерами охватывает площадку комплектования грузов с внешних и внутренних контуров строения. Камеры ведут круглосуточное видеонаблюдение, данные в режиме онлайн отправляются в облачное хранилище МТС, где хранятся 14 суток. Благодаря этому, специалисты АО РЖД Логистика, Екатеринбург, смогут удаленно отслеживать своевременную отправку грузов в города и на месторождения ЯНАО.

«Автоматизация и мониторинг рабочих процессов с помощью цифровых технологий остается одним из ключевых драйверов развития любой отрасли - от социальной сферы до промышленности и логистики. Наш многолетний опыт работы с подобными задачами позволяет разворачивать решения качественно и в кратчайшие сроки. При внедрении решений используем технологичное оборудование, которое учитывает суровые климатические условия Крайнего Севера. Например, установленная система видеонаблюдения под Новым Уренгоем обеспечивает бесперебойную работу камер даже в самое холодное время года, выдерживая температуру до -50 градусов», – рассказал директор филиала МТС в ЯНАО Сергей Найденков.

пресс-релиз МТС

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: видеоаналитика МТС видеонаблюдение РЖД