Видеоаналитика: "Маленький брат" от МТС помешает кражам в магазинах Башкортостана

22.12.2021, MForum.ru

МТС сообщает, что решения face detection уфимской компании РОБОСИСТЕМС, упакованные как облачный сервис "РобоСтраж" будут использоваться в борьбе с кражами в магазинах Башкортостана.

Решение базируется на мощностях облака #CloudMTS. Система уже запущена в некоторых магазинах Башкортостана в тестовом режиме.

В случае кражи, сотрудники магазинов вносят в систему данные человека, совершившего правонарушение. (Вполне справедливо, но насколько это законно?). В дальнейшем, если в одном из магазинов, подключенных к системе интеллектуального видеонаблюдения, появляется человек, которого система посчитает одним из тех, чьи данные внесены в "черный список", охрана магазина получит от системы оповещение и сможет усилить наблюдение.

База данных постоянно пополняется, кроме того, ее можно интегрировать с другими системами, например, с "Безопасным городом".

Быстро распознавать лица системе позволяет высокоскоростной облачный сервис GPU SuperCloud, адаптированный под видеоаналитику. Видеопоток с каждой камеры или группы камер обрабатывается параллельно, что обеспечивает высокую скорость работы распознавания.

«Интеллектуальная система «РобоСтраж» и супербыстрые облачные технологии МТС повышают безопасность в башкирском ритейле. Вместе с компанией «РОБОСИСТЕМС» мы боремся с потерями от краж, на которые приходится до 9% оборота торговых сетей. Уверен, что положительный опыт этого проекта стимулирует широкое применение облачных решений в других сферах, например, в проектах умного города, медицине, научных исследованиях», — комментирует директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

«Облачные технологии позволяют нам реализовывать сложные интеллектуальные проекты в кратчайшие сроки. Мы можем сосредоточиться на развитии и улучшении системы «РобоСтраж», не думая о том, хватит ли нам вычислительных ресурсов и смогут ли они обработать все необходимые видеоданные. С помощью высокопроизводительных решений #CloudMTS наша система моментально анализирует видеопоток с камер в магазинах Башкортостана, предупреждая кражи. Мы готовы развивать проект, присоединяя к нему другие общественно-значимые места — парки, остановочные комплексы, общедомовые территории», — добавляет директор компании «Робосистемс» Роберт Бахтиев.

Пресс-релиз МТС

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