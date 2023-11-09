Видеоаналитика: МегаФон развернул систему видеоаналитики на крупнейшем газопроводе Якутии

MForum.ru
09.11.2023,
МегаФон развернул интеллектуальный комплекс видеонаблюдения на стратегически важном газотранспортном оборудовании Сахатранснефтегаз. Система обеспечивает также видеоаналитику - реагирует на появление в кадре объектов, фиксирует громкие звуки и задымление, распознает регистрационные номера автомобилей, уведомляет об проезде ответственных.
Компания "Сахатранснефтегаз" обеспечивает природным газом более 100 населенных пунктов Якутии, это более тысячи производственных объектов и 3 тысячи км трубопроводов.
Сервис видеоаналитики МегаФон прошел тестовую эксплуатацию на нескольких географически распределенных объектах Сахатранснефтегаза. Было запущено 36 камер с управлением из единого центра, в аналитический центр приходили оперативные уведомления и отчеты по транспорту и другим важным событиям.
В 2023 году проект масштабирован - количество камер умного видеонаблюдения решено нарастить до 140. Расширится и география проекта - до 3-х районов Якутии.
«Нам важно, чтобы на наших основных объектах газотранспортной инфраструктуры работала современная система, которая обеспечила бы непрерывный круглосуточный видеомониторинг. Учитывая непростые географические и погодные условия Якутии, при выборе партнера мы опирались на широкую зону покрытия сетью, в том числе в удаленных и труднодоступных местах, где расположены газопроводы и станции. МегаФон этому условию полностью соответствует, мы знаем это не понаслышке, поскольку наши сотрудники пользуются связью МегаФона, когда выезжают на объекты», – комментирует генеральный директор «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников.
До сих пор мне на глаза чаще попадались новости о внедрении систем видеонаблюдения-видеоаналитики от МТС и ВымпелКом, как видим, МегаФон также предоставляет этот вид услуг B2B клиентам. Видеоаналитика, как и большинство других технологий автоматизации и цифровизации дает владельцам бизнесов целый ряд новых возможностей, которые стоят того, чтобы инвестировать в подобные технологии.
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теги: МегаФон Якутия Саха видеоаналитика
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