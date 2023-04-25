Видеоаналитика: ВымпелКом протестировал систему видеоаналитики на объектах Оренбургнефти

25.04.2023, MForum.ru

Интерес к системам видеоаналитики растет в различных отраслях. В отличие от обычных систем видеонаблюдения, системы видеоаналитики, включающие систему компьютерного зрения и ИИ для обработки видеопотока, позволяют решать намного большее количество разнообразных задач.

Система, которую тестировало подразделение билайн бизнес на нефтеналивных станциях Оренбургнефти, позволяет решать такие задачи, как контроль использования сотрудниками заказчика средств индивидуальной защиты (касок, спецодежды и перчаток). Система обнаруживает нарушения и извещает о них заказчика, что позволяет принимать организационные меры, в частности, отлаживать бизнес-процессы и соответствующие регламенты работы.

Нарушением считается событие, длящееся более 20 секунд. Функционал видеоаналитики сосредоточен в облаке билайн и не требует от заказчика развертывания собственной вычислительной инфраструктуры. В тестах было зафиксировано среднее время срабатывания модели - 13 секунд с точностью от 95% до 99%.

Нарушения оформляются кадром с изображением, а также отчетом, где указан номер камеры, дата, время и тип события, маркер СИЗ. Все это доступно заказчику в режиме реального времени.

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам ПАО «ВымпелКом»:

«Система видеоаналитики от билайна была создана нашей командой экспертов в области компьютерного зрения, благодаря этому новые сценарии и области применения быстро становятся доступными для клиентов. Видеоаналитика – одно из наиболее перспективных направлений цифровизации бизнес-процессов на основе технологий компьютерного зрения, и этот инструмент становится все более востребованным среди крупных производственных предприятий и государственных структур. Поэтому сейчас мы сосредоточены на развитии этого решения и расширения его возможностей».

пресс-релиз ВымпелКом

Вымпелком - один из активных участников рынка решений видеоаналитики как и другие операторы сотовой связи России - свои решения видеоаналитики сегодня предлагают, в частности, МТС, МегаФон и Ростелеком, а также ряд других компаний, например, Дом.ру, GS Labs и другие. Вымпелком активно взаимодействует с промышленными предприятиями, которые интересуются системами видеоаналитики, а также разработал коробочное решение для выявления мусора во дворах.

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теги: Вымпелком билайн видеоаналитика искусственный интеллект нейросети

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