Анонсы: МТС проведет открытую конференцию МТС Платформа 2024 - компания расскажет о новых цифровых решениях

23.04.2024, MForum.ru

15 мая в Москве, в МТС Live Холл компания презентует новые цифровые решения и сервисы экосистемы. Первая часть конференции посвящена тому, как технологии и сервисы помогают клиентам в повседневной жизни, что получают клиенты за счет партнерств МТС, как продукты МТС помогают в защите от мошенников и нежелательного контента. Разумеется, не обойдется и без темы ИИ. Во второй части встречи внимание будет уделено индустрии развлечений с использованием цифровых решений МТС, будет затронута тема инструментов для создания оригинальных релизов и монетизации пользовательского контента.

Заявленные спикеры:

«Цифровая экосистема МТС масштабируется и совершенствуется, меняя мир вокруг. То, что казалось нереалистичным еще вчера, сегодня стало частью повседневной жизни — границы между физическим и цифровыми мирами стираются, а опыт сервисного обслуживания в онлайн становится всё более актуальным. Мы активно инвестируем в инфраструктуру: строим базовые станции и развиваем облачные решения. В основе наших продуктов лежат самые современные технологии - языковые модели и генеративный AI МТС, видеоаналитика и Big data. Обо всем этом мы расскажем, а главное - покажем на конференции «МТС Платформа 2024», - прокомментировал президент МТС Вячеслав Николаев.

Заявленный формат конференции - мультимедийное шоу. Для регистрации нужно заполнить форму на сайте мероприятия - https://platforma.mts.ru (обещается и прямая трансляция, но по моему опыту прошлого года интереснее смотреть из зала).

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теги: МТС анонсы встречи

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