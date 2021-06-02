Искусственный интеллект: Билайн и ФИЦ ИУ РАН научат ИИ определять эмоции человека в процессе разговора

MForum.ru
02.06.2021,
Билайн и Федеральный исследовательский центр "Информатика и управление" (ФИЦ ИУ) Российской академии наук подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий. Соглашение предусматривает совместную работу в области создания телекоммуникационной технологической инфраструктуры, ЦОД, ПО обеспечения информационно-аналитических систем.
Со стороны Билайн документ подписал исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Джордж Хелд, от ФИЦ ИУ РАН - директор Игорь Соколов. Согласно подписанному документу, стороны будут обмениваться опытом, информацией и информационными технологиями, проводить конференции, форумы, консультации, семинары и так далее. А также готовить совместные исследования и аналитические обзоры.
Одним из первых проектов, которые планируется осуществить совместно, станет разработка сервиса текстовой аналитики на основе методов AI. У Билайн уже есть система аудиоаналитики, которую обкатывают в колл-центре компании.
Джордж Хелд, исполнительный вице-президент Билайна по развитию цифрового и нового бизнеса:
«Мы разработали собственную платформу аудиоаналитики, которая проходит тестирование в нашем звонковом центре. В рамках сотрудничества с ФИЦ ИУ РАН мы планируем дополнить наше решение новыми моделями текстовой аналитики, позволяющими определять эмоциональный окрас текста, его семантическое значение, анализировать беседы с участием нескольких абонентов. Уверены, что компетенции ФИЦ ИУ РАН, как общепризнанного лидера в области информатики, технологий искусственного интеллекта и математического моделирования поможет создать прорывные продукты в области аудиоаналитики и вывести на рынок решения мирового уровня».
Игорь Соколов, директор ФИЦ ИУ РАН:
«Психолингвистический анализ текстов для определения психоэмоционального состояния участников общения является новым направлением в анализе дискурса. В основе технологий такого анализа лежат результаты многолетних научных исследований, выполненных в ФИЦ ИУ РАН. Мы очень рады, что наши научные разработки смогут найти применение в реальных бизнес задачах благодаря партнерству с Билайн».
Сейчас все виды аналитики на основе AI - это настоящий мейнстрим. Внедряются различные технологии и алгоритмы обработки получаемой компанией информации - видеоаналитика, аудиоаналитика, текстовая аналитика. Если у партнеров в этом проекте получится достигнуть качественного результата, это облегчит работу сотрудников call-центра, а также позволит получать более объективные оценки процесса и результатов их взаимодействия с клиентами.
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теги: телеком искусственный интеллект Билайн Вымпелком
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