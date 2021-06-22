Стартапы. Партнерские проекты: Вымпелком и платформа GenerationS приступили к отбору проектов в области персональной безопасности

22.06.2021, MForum.ru

Подавать свои проекты на конкурс могут стартапы. Отобранные участники смогут провести оплачиваемые пилотные проекты. В случае, если проекты будут признаны успешными, победители смогут интегрировать соответствующие решения в продуктовых портфель Билайн и получить инвестиционную и экспертную поддержку для выхода в новые регионы. Возможны различные варианты коммерческого партнерства.

Участвовать в отборе предлагается стартапам с решением в одном или нескольких ключевых направлениях:

Системы и сервисы, помогающие предотвратить мошенничество в отношении клиентов компании, построенное на основе техник социального инжиниринга;

Системы обучения клиентов (физических лиц), формирующие навыки препятствия мошенничеству на основе социального инжиниринга;

Системы антифишинга;

Средства аутентификации клиента;

Продукты и решения для обеспечения информационной безопасности и защиты конфиденциальных данных клиентов;

Решения, применяющиеся для безопасности имущества в условиях развития Интернета вещей (IoT);

Решения, предназначенные для обеспечения социальной и физической безопасности клиентов и их близких;

Решения для устранения цифровых следов, в т.ч. с использованием Context-Aware Behavioural Analytics и Breach Detection Systems.

Подавать заявки можно до 22 июля при условии, что готовность решения не ниже TRL 5-6.

Точка входа: https://account.generation-startup.ru/

Всего партнеры намереваются отобрать не менее 25 инновационных решений в области персональной безопасности для дальнейшего пилотирования.

Екатерина Петрова, директор платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS:

«Сегодня телеком-рынок в России и мире особенно активен и открыт к инновационным решениям, что рождает интересные, порой уникальные предложения от стартапов. Для GenerationS, который уже имеет опыт работы в телеком-секторе, совместный проект с Билайн станет еще одной интересной вехой, которая откроет возможности роста для многих российских и международных проектов. Обладая широкой сетью экосистемных партнёров по всему миру, мы уверены, что найдем подходящие технологии, отвечающие современным требованиям и запросам компании. Для российских проектов – это отличная возможность включить в свое портфолио клиентов такого крупного игрока и лидера рынка, как Билайн, а для зарубежных – выйти на российский рынок

Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн:

«Персональная безопасность клиента – приоритет в работе Билайн, поэтому все, что связано с предотвращением мошенничества, обеспечением защиты конфиденциальных данных наших пользователей, антифишингом и т.д., является для нас крайне важной задачей. Мы уверены, что сотрудничество с GenerationS поможет найти команды со свежим взглядом, горящими глазами и желанием изменить мир, которые помогут нам преуспеть в нелегкой борьбе с мошенничеством. А мы, в свою очередь, поможем им финансированием и экспертизой Билайна».

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теги: телеком стартапы Билайн Вымпелком GenerationS