Пресс-релизы: «ВымпелКом» учредил собственную номинацию Digital Innovations в рамках акселератора стартапов GenerationS-2017

MForum.ru
07.08.2017,
7 августа 2017, Москва. ПАО «ВымпелКом (ТМ «Билайн») и РВК объявляют о старте партнерства по отбору проектов среди участников федерального стартап-акселератора GenerationS в рамках специально созданной номинации Digital Innovations. Команда-победитель получит возможность создания совместных цифровых продуктов вместе с «Билайн», в том числе в рамках цифровой платформыVEON.
Для участия в номинации Digital Innovations приглашаются проекты в области цифровых технологий: электронной коммерции, геолокации, виртуальной реальности, M2M, интернет-ботов, рекламных и маркетинговых технологий и т. д. Эксперты «Вымпелком» примут непосредственное участие в отборе, экспертизе проектов и акселерации стартапов-участников GenerationS, исходя из своих потребностей в инновационных разработках. Победитель в номинации будет объявлен во время торжественной церемонии награждения на Суперфинале GenerationS, который пройдет в апреле 2018 года.
Вице-президент блока по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом» Джордж Хелд так прокомментировал сотрудничество: «Формирование среды развития высокотехнологичных компаний в России – один из главных приоритетов стратегии «Билайн» по трансформации из телекоммуникационного оператора в технологическую компанию. Мы постоянно работаем над повышением эффективности нашего бизнеса при помощи новых технологий и digital-инструментов. Эта работа выражается не только в создании инновационных, меняющих рынок продуктов для наших клиентов, но и в поддержке «Билайном» комплементарных для нашего бизнеса технологических стартапов. Мы рады, что GenerationS для нас – стратегический партнёр на этом пути».
«Сотрудничество с GenerationS облегчает взаимодействие крупного бизнеса и малых инновационных компаний: корпорации получают доступ к качественным стартапам, которые уже ориентированы на решение их задач и готовы говорить на общем языке. Это важно для динамично меняющихся отраслей, например, связанных с цифровыми технологиями. РВК готова оказать экспертную поддержку по работе с инструментами «открытых инноваций», чтобы обеспечить корпоративным партнерам конкурентные преимущества на глобальном рынке», — отметил Михаил Антонов, заместитель генерального директора — директор по развитию инновационной инфраструктуры РВК.
Для «Билайн» создание специальной номинации Digital Innovations является продолжением реализации глобальной программы ПАО «ВымпелКом» Make your Mark. Задача программы - поиск и отбор наиболее перспективных российских технологических проектов для поддержки на локальном и мировом рынках, а также предоставление стартапам возможности сотрудничества с корпорацией для решения текущих бизнес – задач. Помимо сотрудничества с РВК «Билайн» реализует партнерство с крупнейшим в мире хакатоном AngelHack, а также является одним из организаторов Eurasia Mobile Challenge – российского этапа крупнейшего в мире соревнования по мобильным разработкам. В 2016 года в евразийском этапе приняли участие более 1000 проектов, один из которых занял второй призовое место в глобальном финале на Всемирном Мобильном Конгрессе в Барселоне в феврале 2017 года. Проекты в этой сфере компания рассматривает для себя часть корпоративной социальной ответственности в области поддержки развития цифровой экономики.
Федеральный стартап – акселератор Generation S 2017 проводит акселерацию по шести направлениям: повышение эффективности сельского хозяйства и решения в области новых лекарственных препаратов (Agro&MedTech); новые медиа, мода, дизайн и развлечения (Creative); энергетика (Power&Energy); банковские и финансовые сервисы (FinTech); переработка металлов, управление горной техникой и управление качеством сырья (Mining&Metals); реализация умного производства и систем (TechNet). Подать заявку на участие в акселераторе можно до 31 октября 2017 года. В ноябре стартует программа корпоративного акселератора, в рамках которого пройдут образовательные мероприятия, разработанные с учетом отраслевой специфики. После этого команды сосредоточатся на индивидуальной работе, результаты которой будут представлены на финальном отборе GenerationS-2017 в апреле 2018 года.
Полный перечень направлений сбора заявок можно посмотреть на сайте GenerationS. Чтобы стать участником GenerationS-2017, необходимо зарегистрироваться по ссылке http://generation-startup.ru/register/.
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