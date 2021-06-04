Партнерства: Билайн и Mastercard объявили о стратегическом партнерстве

04.06.2021, MForum.ru

ВымпелКом (Билайн) и Компания с ограниченной ответственностью "Мастеркард Европа" объявили о стратегическом партнерстве для совместного развития и использования цифровых финансовых сервисов и технологий. Стороны намерены развивать финансовые технологии, продукты и сервисы, реализуемые ВымпелКом и Mastercard, а также других партнеров участников проекта.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет продвижение банковских карт партнеров сторон в рамках программы Mastercard Digital First ("прежде всего цифра") с использованием технологической платформы лояльности Mastercard Pay&Get.

Будут развиваться и другие направления финансовых услуг, включая внедрение технологии токенизации MDES for Merchants для улучшения клиентского опыта, конверсии и защищённости онлайн-платежей, сотрудничество в области технологий денежных переводов при участии партнеров сторон, интернета вещей, носимых устройств с NFC. В эту деятельность будут привлекаться партнеры ВымпелКом и, возможно, Mastercard Advisors.

Меморандум о сотрудничестве подписали исполнительный вице-президент Вымпелком по развитию цифрового и нового бизнеса Джордж Хелд и глава Mastercard в России Алексей Малиновский. Стороны закрепили намерение, традиционно поставив подписи на бумажных документах, а также подтвердили свои намерения о сотрудничестве с использованием Mobile ID.

Вымпелком стал одним из первых операторов мобильной связи в Европе, кто подтвердил свое намерение сотрудничать с Mastercard в рамках программы Mastercard Digital First.

Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса, Вымпелком:

«Мы видим, что цифровые сервисы становятся всё больше востребованы нашими клиентами, которые ещё в прошлом году получали основные сервисы онлайн. Это важная тенденция, и благодаря сотрудничеству с Mastercard, мы планируем предоставить современные и полезные продукты для наших клиентов уже сейчас.

Мы также подтвердили наши намерения с использованием технологии Mobile ID, которая уже через несколько лет может быть одним из инструментов подписания важных документов, и уже сейчас может упростить жизнь нашим пользователям».

Алексей Малиновский, глава Mastercard в России:

«На сегодняшний день одним из ключевых трендов во многих странах мира, в том числе и в России — цифровизация. Если раньше цифровая трансформация была факультативной, то уже в начале 2020 года из-за условий, в которых мы все оказались в связи с пандемией, запустился процесс глобального перехода в диджитал. Мы в Mastercard рады развивать партнёрство с Билайном на российском рынке и предлагать нашим клиентам современные финансовые продукты и сервисы. В частности, наша программа Mastercard Digital First («прежде всего цифра») помогает делать технологии еще более удобными для людей, отвечать их интересам и потребностям».

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