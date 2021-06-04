Партнерства: Билайн и Mastercard объявили о стратегическом партнерстве

MForum.ru

Партнерства: Билайн и Mastercard объявили о стратегическом партнерстве

04.06.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

ВымпелКом (Билайн) и Компания с ограниченной ответственностью "Мастеркард Европа" объявили о стратегическом партнерстве для совместного развития и использования цифровых финансовых сервисов и технологий. Стороны намерены развивать финансовые технологии, продукты и сервисы, реализуемые ВымпелКом и Mastercard, а также других партнеров участников проекта.

 

 

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет продвижение банковских карт партнеров сторон в рамках программы Mastercard Digital First ("прежде всего цифра") с использованием технологической платформы лояльности Mastercard Pay&Get.

Будут развиваться и другие направления финансовых услуг, включая внедрение технологии токенизации MDES for Merchants для улучшения клиентского опыта, конверсии и защищённости онлайн-платежей, сотрудничество в области технологий денежных переводов при участии партнеров сторон, интернета вещей, носимых устройств с NFC. В эту деятельность будут привлекаться партнеры ВымпелКом и, возможно, Mastercard Advisors.

Меморандум о сотрудничестве подписали исполнительный вице-президент Вымпелком по развитию цифрового и нового бизнеса Джордж Хелд и глава Mastercard в России Алексей Малиновский. Стороны закрепили намерение, традиционно поставив подписи на бумажных документах, а также подтвердили свои намерения о сотрудничестве с использованием Mobile ID.

Вымпелком стал одним из первых операторов мобильной связи в Европе, кто подтвердил свое намерение сотрудничать с Mastercard в рамках программы Mastercard Digital First.

 

Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса, Вымпелком:

«Мы видим, что цифровые сервисы становятся всё больше востребованы нашими клиентами, которые ещё в прошлом году получали основные сервисы онлайн. Это важная тенденция, и благодаря сотрудничеству с Mastercard, мы планируем предоставить современные и полезные продукты для наших клиентов уже сейчас.

Мы также подтвердили наши намерения с использованием технологии Mobile ID, которая уже через несколько лет может быть одним из инструментов подписания важных документов, и уже сейчас может упростить жизнь нашим пользователям».

Алексей Малиновский, глава Mastercard в России:

«На сегодняшний день одним из ключевых трендов во многих странах мира, в том числе и в России — цифровизация. Если раньше цифровая трансформация была факультативной, то уже в начале 2020 года из-за условий, в которых мы все оказались в связи с пандемией, запустился процесс глобального перехода в диджитал. Мы в Mastercard рады развивать партнёрство с Билайном на российском рынке и предлагать нашим клиентам современные финансовые продукты и сервисы. В частности, наша программа Mastercard Digital First («прежде всего цифра») помогает делать технологии еще более удобными для людей, отвечать их интересам и потребностям».

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime ,  также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости

теги: телеком партнерства партнерские проекты цифровые сервисы цифровые услуги Билайн Вымпелком Mastercard

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

04.06. [Новости компаний] Партнерства: Билайн и ВЭБ.РФ будут совместно развивать цифровые технологии в Байкальске / MForum.ru

03.06. [Новости компаний] Партнерства: Вымпелком будет сотрудничать с РЖД в развитии цифровых сервисов / MForum.ru

05.04. [Новости компаний] Партнерства: Билайн и Альфа-банк подвели итоги сотрудничества в 2020 году / MForum.ru

02.04. [Новости компаний] Услуги: Билайн и МТС обеспечивают поддержку Мобильного ID для клиентов Альфа-Банка / MForum.ru

19.03. [Новости компаний] Стратегия: ВымпелКом разворачивается к MVNO / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 4 ms, lookup=0 ms, find=4 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 09:27 volganin Тема: Баг при использовании чехла Clear view
Добрый день!Может,кто подскажет.Появился такой баг.У меня S10+ c чехлом Clear viev.Пользуюсь Samsung Pay.Т.е.,свайпом снизу,я запускал SP,разблокировал отпечатком,закрывал крышку чехла(приложение ...
02.06.2021 22:50 Mavretik Тема: Кабель для зарядки айфона
Кабель Lightning.
01.06.2021 18:04 Torres48 Тема: SafeIP Pro
Дорогой akkkkkk! Вы дали адрес https://skachat-dlya-android.ru/...... Поиск safeip pro ничего не нашел. С уважением, Радмир.
29.05.2021 16:35 Mr.Chao Тема: Анонсы: Realme 8 и Realme 8 Pro появились в России (25.05.2021)
Согласен с вами. Сам пользуюсь одним из них (8pro) и он полностью меня устраивает.
28.05.2021 13:04 Мах_0721 Тема: Про слежку
мне сказали что у тебя в слежке и кто то следит и читает твои переписки и видет твои фото включая месенджеры. А мне то нечего скрывать. Просто у меня установлен какой то ns cloud .. это может быть ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

04.06. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone 5 появился в России / MForum.ru

04.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A22 и A22 5G представлены официально / MForum.ru

03.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y70t c Samsung Exynos 880 представлен официально / MForum.ru

03.06. [Новинки] Анонсы: Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro представлены официально / MForum.ru

02.06. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Pro 10.8 построен на базе Qualcomm Snapdragon 870 / MForum.ru

02.06. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Pro 12.6 на Harmony OS представлен официально / MForum.ru

01.06. [Новинки] Анонсы: Meizu Watch представлены официально / MForum.ru

01.06. [Новинки] Слухи: Самый доступный смартфон Samsung получит дактилоскопический сенсор / MForum.ru

28.05. [Новинки] Анонсы: OPPO Reno 6 Pro и Reno 6 Pro+ представлены официально / MForum.ru

28.05. [Новинки] Анонсы: OPPO Reno 6 - смартфон в стиле iPhone на Dimensity 900 / MForum.ru

28.05. [Новинки] Анонсы: Nubia Red Magic (Red Devil) 6R представлен официально / MForum.ru

27.05. [Новинки] Это интересно: Продажи смартфонов в 1 квартале 2021 поставили новый рекорд / MForum.ru

27.05. [Новинки] Анонсы: Realme GT Neo Flash Edition представлен официально / MForum.ru

27.05. [Новинки] Анонсы: Huawei Watch 3 с HarmonyOS представят 2 июня / MForum.ru

26.05. [Новинки] Анонсы: Lenovo Pad Pro 2021 с 11,5-дюймовым дисплеем представлен официально / MForum.ru

25.05. [Новинки] Анонсы: Realme 8 и Realme 8 Pro появились в России / MForum.ru

25.05. [ПО] Слухи: Раскрыт список смартфонов Samsung, которые будут обновлены до Android 12 с One UI 4.0 / MForum.ru

25.05. [Новинки] Слухи: Meizu Watch получат Qualcomm Snapdragon Wear 4100 / MForum.ru

25.05. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 8 (2021) представлен официально / MForum.ru

24.05. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Z Fold 3 может лишиться физических кнопок / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: